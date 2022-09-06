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Haberler Ekonomi Bu sabah hesaplara yatmaya başladı! Hala geç değil! Başvuru e-Devlet'ten yapılıyor paralar ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine dağıtılıyor! 1.300 TL yardım...

Bu sabah hesaplara yatmaya başladı! Hala geç değil! Başvuru e-Devlet'ten yapılıyor paralar ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine dağıtılıyor! 1.300 TL yardım...

İlkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı veriliyor. Son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelere daha güçlü destek için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kaynak aktardıklarını açıkladı. Öğrencilere toplam 1300 TL ödeme yapılacak. Ödemeler 1 Eylül itibariyle başladı. Peki kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kırtasiye yardımı kimlere verilir? 2022 Kırtasiye yardımı ne kadari kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

06.09.2022 10:23 - Son Güncelleme: 06.09.2022 10:23
Bu sabah hesaplara yatmaya başladı! Hala geç değil! Başvuru e-Devlet’ten yapılıyor paralar ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine dağıtılıyor! 1.300 TL yardım...

Okul hazırlıkları devam ederken flaş para yardımı duyurusu geldi. Burs almak isteyen, kırtasiye yardım talebi olan öğrenciler ve velileri dikkat! Eğitim ve Öğretim yardımı ödemesi yapılıyor. Paralar hesaplara yatmaya başladı. Ancak hala geç değil. E-devlet üzerinden başvuru yaparak 1.300 TL ödeme alınıyor. E devlet şifreniz varsa hemen harekete geçin! Kırtasiye yardımı başvuruları hakkında tüm detaylar haberimizde...

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Bu sabah hesaplara yatmaya başladı! Hala geç değil! Başvuru e-Devlet’ten yapılıyor paralar ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine dağıtılıyor! 1.300 TL yardım...

Kırtasiye yardımı yapılacak. Başvuranlar ödemelerini almaya başladı bile. Peki Krtasiye yardımı ne kadar? Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır?

Bu sabah hesaplara yatmaya başladı! Hala geç değil! Başvuru e-Devlet’ten yapılıyor paralar ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine dağıtılıyor! 1.300 TL yardım...

Eğitim yardımı olarak da bilinen kırtasiye yardımı başvurusu ile ihtiyaç sahibi ailelere para veriliyor.

Bu sabah hesaplara yatmaya başladı! Hala geç değil! Başvuru e-Devlet’ten yapılıyor paralar ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine dağıtılıyor! 1.300 TL yardım...

Kırtasiye Yardımı başvurusu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından farklı ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere yapılmaktadır.

Bu sabah hesaplara yatmaya başladı! Hala geç değil! Başvuru e-Devlet’ten yapılıyor paralar ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine dağıtılıyor! 1.300 TL yardım...

SGK aracılığıyla yapılan başvuruda, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilecek.

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