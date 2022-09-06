Bu sabah hesaplara yatmaya başladı! Hala geç değil! Başvuru e-Devlet’ten yapılıyor paralar ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine dağıtılıyor! 1.300 TL yardım...

Okul hazırlıkları devam ederken flaş para yardımı duyurusu geldi. Burs almak isteyen, kırtasiye yardım talebi olan öğrenciler ve velileri dikkat! Eğitim ve Öğretim yardımı ödemesi yapılıyor. Paralar hesaplara yatmaya başladı. Ancak hala geç değil. E-devlet üzerinden başvuru yaparak 1.300 TL ödeme alınıyor. E devlet şifreniz varsa hemen harekete geçin! Kırtasiye yardımı başvuruları hakkında tüm detaylar haberimizde...