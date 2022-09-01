Eylül ayına özel kampanya! BİM’de A’dan Z’ye indirim! Kırtasiye ürünlerinden küçük ev aletlerine! Resmen ucuzluk pazarı...

BİM 2 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğunda onlarca ürün oldukça uygun fiyatlarla satılıyor. 2 Eylül tarihinden geçerli olacak indirimleri merak eden vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Mutfak aletlerinden, kırtasiye ürünlerine kadar kaliteli ürünler broşürde yerini aldı. İşte 2 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu ve konu hakkında merak edilenler...