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Haberler Ekonomi Eylül ayına özel kampanya! BİM'de A'dan Z'ye indirim! Kırtasiye ürünlerinden küçük ev aletlerine! Resmen ucuzluk pazarı...

Eylül ayına özel kampanya! BİM'de A'dan Z'ye indirim! Kırtasiye ürünlerinden küçük ev aletlerine! Resmen ucuzluk pazarı...

Türkiye'nin bütün şehirlerinde şubesi olan BİM marketleri, her hafta Cuma günü 'aktüel ürünler kampanyası' yapıyordu. Kampanya bundan sonra yalnızca Cuma günleri değil Salı günleri de yapılacak. 2 Eylül Cuma günü de tekstil mamüllerinden ufak ev aletlerine, elektronikten züccaciye ürünlerine kadar çoğu ürünü makul fiyatlarla satışa sunuyor.

takvim.com.tr
01.09.2022 10:35 - Son Güncelleme: 01.09.2022 10:35
Eylül ayına özel kampanya! BİM’de A’dan Z’ye indirim! Kırtasiye ürünlerinden küçük ev aletlerine! Resmen ucuzluk pazarı...

BİM 2 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğunda onlarca ürün oldukça uygun fiyatlarla satılıyor. 2 Eylül tarihinden geçerli olacak indirimleri merak eden vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Mutfak aletlerinden, kırtasiye ürünlerine kadar kaliteli ürünler broşürde yerini aldı. İşte 2 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu ve konu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eylül ayına özel kampanya! BİM’de A’dan Z’ye indirim! Kırtasiye ürünlerinden küçük ev aletlerine! Resmen ucuzluk pazarı...
Eylül ayına özel kampanya! BİM’de A’dan Z’ye indirim! Kırtasiye ürünlerinden küçük ev aletlerine! Resmen ucuzluk pazarı...

Fakir Saç Düzleştirici 179 TL

KeySmart Baskül 139 TL

Manikür Pedikür Nasır Sökücü Cihazı 109 TL

Eylül ayına özel kampanya! BİM’de A’dan Z’ye indirim! Kırtasiye ürünlerinden küçük ev aletlerine! Resmen ucuzluk pazarı...

Elektronik Tırnak Bakım Seti 109 TL

Oje Kurutucu 69 TL

Eylül ayına özel kampanya! BİM’de A’dan Z’ye indirim! Kırtasiye ürünlerinden küçük ev aletlerine! Resmen ucuzluk pazarı...

Güral Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 389 TL

Heifer Işıklı Kettle 249 TL

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