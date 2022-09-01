Eylül ayına özel kampanya! BİM'de A'dan Z'ye indirim! Kırtasiye ürünlerinden küçük ev aletlerine! Resmen ucuzluk pazarı...
Türkiye'nin bütün şehirlerinde şubesi olan BİM marketleri, her hafta Cuma günü 'aktüel ürünler kampanyası' yapıyordu. Kampanya bundan sonra yalnızca Cuma günleri değil Salı günleri de yapılacak. 2 Eylül Cuma günü de tekstil mamüllerinden ufak ev aletlerine, elektronikten züccaciye ürünlerine kadar çoğu ürünü makul fiyatlarla satışa sunuyor.
01.09.2022 10:35 - Son Güncelleme: 01.09.2022 10:35
BİM 2 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğunda onlarca ürün oldukça uygun fiyatlarla satılıyor. 2 Eylül tarihinden geçerli olacak indirimleri merak eden vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Mutfak aletlerinden, kırtasiye ürünlerine kadar kaliteli ürünler broşürde yerini aldı. İşte 2 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu ve konu hakkında merak edilenler...