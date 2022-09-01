Alavere dalavere yok! Kenarda toplu parası olanlar 66,79 2+1, 3+1 daireler aylık 1.966 TL taksitle TOKİ tarafından satılıyor

Eylül ayının gelmesiyle TOKİ'nin güncel konut satış ilanları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 2022 yılında milyonlarca kişi kura ve açık arttırma yöntemi ile daire ve dükkanlarına kavuşuyor. 39 bin TL peşinatla 2+1, 3+1 daire almak mümkün. Aylık 1.966 TL taksit ödeyerek 180 ay vade ile evinize kavuşabilirsiniz. TOKİ'nin yeni konut satış listesinde Adıyaman, Afyon, Denizli, Çankırı, İstanbul ve İzmir de yer alıyor. 10'dan fazla ilde TOKİ projesi ile vatandaşlar ev sahibi olacak. İşte detaylar...