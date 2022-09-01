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Haberler Ekonomi Alavere dalavere yok! Kenarda toplu parası olanlar 66,79 2+1, 3+1 daireler aylık 1.966 TL taksitle TOKİ tarafından satılıyor

Alavere dalavere yok! Kenarda toplu parası olanlar 66,79 2+1, 3+1 daireler aylık 1.966 TL taksitle TOKİ tarafından satılıyor

Düşük peşinat ve aylık düşük taksit ödemeleri ile ev almak isteyenleri ilgilendiriyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Eylül ayı için güncel konut satışlarını duyurdu. Konut ve ticaret merkezi projeleri kapsamında ev ve dükkan alma hayali olanlar hayallerine ulaşacak. Örneğin Afyon'da Brüt m2 85,07, Net m2 66,79 2+1 odalı konut 39.335,18 peşinatla satılıyor. Başlangıç taksit bedeli olarak 1.966,76 isteniyor. Söz konusu ev için toplamda 393.351,75 TL talep ediliyor. İşte il il güncel TOKİ konut satışları...

01.09.2022 11:03 - Son Güncelleme: 01.09.2022 11:03
Alavere dalavere yok! Kenarda toplu parası olanlar 66,79 2+1, 3+1 daireler aylık 1.966 TL taksitle TOKİ tarafından satılıyor

Eylül ayının gelmesiyle TOKİ'nin güncel konut satış ilanları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 2022 yılında milyonlarca kişi kura ve açık arttırma yöntemi ile daire ve dükkanlarına kavuşuyor. 39 bin TL peşinatla 2+1, 3+1 daire almak mümkün. Aylık 1.966 TL taksit ödeyerek 180 ay vade ile evinize kavuşabilirsiniz. TOKİ'nin yeni konut satış listesinde Adıyaman, Afyon, Denizli, Çankırı, İstanbul ve İzmir de yer alıyor. 10'dan fazla ilde TOKİ projesi ile vatandaşlar ev sahibi olacak. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alavere dalavere yok! Kenarda toplu parası olanlar 66,79 2+1, 3+1 daireler aylık 1.966 TL taksitle TOKİ tarafından satılıyor

Proje Adı: ADIYAMAN İLİ KAHTA İLÇESİ ÇOBANLI MAHALLESİ 157 KONUT

Satış Türü: Kuralı Satış

Başvuru Dönemi: 08.09.2022 - 14.09.2022

Kura/Açık Artırma Tarihi: 23.09.2022

ADIYAMAN TOKİ KONUT SATIŞLARI İÇİN DETAY İSTEYENLER TIKLAYABİLİR

Alavere dalavere yok! Kenarda toplu parası olanlar 66,79 2+1, 3+1 daireler aylık 1.966 TL taksitle TOKİ tarafından satılıyor

Proje Adı: AFYON İLİ, İSCEHİSAR İLÇESİ 2.ETAP 213 ADET KONUT VE 3 DÜKKAN

Satış Türü: Kuralı Satış

Başvuru Dönemi: 29.08.2022 - 09.09.2022

Kura/Açık Artırma Tarihi: 13.09.2022

Alavere dalavere yok! Kenarda toplu parası olanlar 66,79 2+1, 3+1 daireler aylık 1.966 TL taksitle TOKİ tarafından satılıyor

Proje Adı: ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ, YUKARIKOCAYATAK MAHALLESİ 583 ADET KONUT

Satış Türü: Kuralı Satış

Başvuru Dönemi: 01.09.2022 - 02.09.2022

Kura/Açık Artırma Tarihi: 07.09.2022

Alavere dalavere yok! Kenarda toplu parası olanlar 66,79 2+1, 3+1 daireler aylık 1.966 TL taksitle TOKİ tarafından satılıyor

Proje Adı: BALIKESİR KARESİ 1. ETAP 548 ADET KONUT , 1 ADET 10 DÜKKANLI TİCARET

Satış Türü: Kuralı Satış

Başvuru Dönemi: 05.09.2022 - 09.09.2022

Kura/Açık Artırma Tarihi: 15.09.2022

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