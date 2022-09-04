Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar dikkat! EYT’de kurum farkı! Milyonları ilgilendiriyor! İşte EYT’de doğru bilinen yanlışlar
Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca kişi hükümetin atacağı adımları dört gözle bekliyor. Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için ise kurum farkı detayı bulunuyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında söz konusu detayı açıkladı. İşte Faruk Erdem'in o yazısı ve EYT hakkında doğru bilinen yanlışlar...
Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar EYT ile ilgili düzenlemeyi dört gözle bekliyor. Bu tarihlerde farklı kurumlarda çalışanlar da bulunuyor. Farklı kurumlarda sigortalı olanlar EYT düzenlemesinden nasıl yararlanacak? Emekli Sandığı ve Bağ- Kur şartları neler? İşte EYT düzenlemesinde gelinen son nokta..
Milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların sonucunu merakla bekliyor. Ankara'da oluşturulan çalışma grubu tüm teknik konuları değerlendirerek hak sahiplerini belirleyip emeklilik şartlarıyla ilgili taslakları da hazırlıyor. Tüm çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanıp kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Kapsam belirlenirken özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve prim ile yıl şartını tamamlamış sigortalılar dikkate alınıyor.
Burada erkekler için yıl şartı 25 yıl olurken kadınlar için ise 20 yıl olarak belirleniyor. Buna bakıldığında kadınlar için 1999 tarihi baz alınsa bile 20 yıl şartı tamamlanmış durumda.
Buna göre kadınların sadece prim şartını yerine getirmesi gerekiyor. Erkekler için ise 25 yıl şartı 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda. Daha sonra 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar ise 25 yılın tamamlanmasını bekliyor.
PRİM ŞARTI 5000'DEN BAŞLIYOR
Prim şartına bakıldığında ise 5000 ile 5975 gün arasında değişiyor. Prim şartını ilk defa işe girilen tarih belirliyor. Bu durumda primi eksik olanlar için hem kısmi emeklilik imkanları bulunuyor hem de borçlanma fırsatları var.
Erkekler için askerlik kadınlar için doğum borçlanması prim gününü tamamlamada yardımcı oluyor. Yine yurtdışı borçlanma, isteğe bağlı sigorta ve Bağ-Kur için ihya gibi imkanlar da bulunuyor.
SON 7 YIL ŞARTI İŞLEYEBİLİR
Burada EYT kapsamı belirlenirken farklı kurumlarda olanlar açısından da bir değerlendirme yapılıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur'lu olanlar, Emekli Sandığı kapsamında memurluk yapanlar ve SSK dahil olmak üzere her üç kurumda farklı zamanlar da çalışmış olanlar açısından da bir düzenleme gelecek. Önce Bağ-Kur'lu olup sonra SSK'lı olanlar ya da önce SSK'lı olup sonra Bağ-Kur kapsamında girenler açısından emekli olunacak kurumu primler belirliyor. 2008 yılına kadar farklı kurumlarda çalışanlar açısından son 7 yıllık sigortalılık süresi önem kazanıyor.