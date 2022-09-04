Ev sahipleri mahkemeye koştu kira zammı talepleri dudak uçuklattı

Fahiş artan kiralar nedeniyle ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları hiç olmadığı kadar gündemde. Kimi ev sahipleri, evi daha yüksek fiyatla kiraya vermek için tahliye davası açıyor. Kimi de yapılan yasal zam oranının yetersiz kaldığı düşüncesi ile 5 yılı dolduran kiracısı için 'Kira tespit davası' açma yolunu seçiyor. Mal sahibi bu dava ile 'kira bedeli düşük kaldı, yeniden belirlensin' diyor.