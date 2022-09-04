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Ev sahipleri mahkemeye koştu kira zammı talepleri dudak uçuklattı

Kiralardaki fahiş yükselişlerin ardından birçok ev sahibi 5 yılı dolduran kiracılarına kira tespit davası açtı. "Kira yeniden belirlensin" diyen ev sahipleri talep ettikleri tutarları da dava dilekçelerine ekledi. Son aylarda açılan davalarda zam taleplerinin yüzde 300'leri bulması kiracıları tedirgin ederken, uzmanlar konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

04.09.2022 09:18 - Son Güncelleme: 04.09.2022 09:18
Ev sahipleri mahkemeye koştu kira zammı talepleri dudak uçuklattı

Fahiş artan kiralar nedeniyle ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları hiç olmadığı kadar gündemde. Kimi ev sahipleri, evi daha yüksek fiyatla kiraya vermek için tahliye davası açıyor. Kimi de yapılan yasal zam oranının yetersiz kaldığı düşüncesi ile 5 yılı dolduran kiracısı için 'Kira tespit davası' açma yolunu seçiyor. Mal sahibi bu dava ile 'kira bedeli düşük kaldı, yeniden belirlensin' diyor.

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Ev sahipleri mahkemeye koştu kira zammı talepleri dudak uçuklattı

Geçmişte bu tip davalarda ev sahipleri genellikle yüzde 50-100 arasında zam talep eder, söz gelimi 5 bin lira olan kiranın 8 bin ya da 10 bin lira olmasını isterdi. Ancak bugünlerde açılan davalarda istenen rakamlar rekor seviyeye ulaştı.

Ev sahipleri mahkemeye koştu kira zammı talepleri dudak uçuklattı

Dava dilekçelerinde; 'günümüzün ekonomik şartları, Döviz Kurları ve enflasyondaki önemli artış, paranın alım gücünün azalması, ülkemizdeki sosyo-ekonomik gelişmeler' gibi gerekçeler sıralandıktan sonra, yüzde 300'ü bulan zamla yeni kira rakamının belirlenmesi isteniyor.

Ev sahipleri mahkemeye koştu kira zammı talepleri dudak uçuklattı

1500 lira olan konut kirasının 6 bin liraya, 4 bin lira olan kiranın 14 bin liraya, 9 bin lira olan kiranın 25 bin liraya, 8 bin 500 lira olan işyeri kirasının 30 bin liraya çıkması talebi bunlardan birkaçı...

Dava dilekçesini gören kiracılar istenen rakam karşısında tedirgin.

Ev sahipleri mahkemeye koştu kira zammı talepleri dudak uçuklattı

HAKKANİYET İNDİRİMİ
Ev sahipleri açtıkları davada istedikleri rakamı talep edebilir, bunun için bir üst sınır yok. Ancak bu durum istediği rakamın kabul edileceği anlamına gelmiyor.

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