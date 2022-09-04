Ev sahipleri mahkemeye koştu kira zammı talepleri dudak uçuklattı
Kiralardaki fahiş yükselişlerin ardından birçok ev sahibi 5 yılı dolduran kiracılarına kira tespit davası açtı. "Kira yeniden belirlensin" diyen ev sahipleri talep ettikleri tutarları da dava dilekçelerine ekledi. Son aylarda açılan davalarda zam taleplerinin yüzde 300'leri bulması kiracıları tedirgin ederken, uzmanlar konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
04.09.2022 09:18 - Son Güncelleme: 04.09.2022 09:18
Fahiş artan kiralar nedeniyle ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları hiç olmadığı kadar gündemde. Kimi ev sahipleri, evi daha yüksek fiyatla kiraya vermek için tahliye davası açıyor. Kimi de yapılan yasal zam oranının yetersiz kaldığı düşüncesi ile 5 yılı dolduran kiracısı için 'Kira tespit davası' açma yolunu seçiyor. Mal sahibi bu dava ile 'kira bedeli düşük kaldı, yeniden belirlensin' diyor.