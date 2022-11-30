5 MÜJDE geldi! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiriyor! 2160 gün kazandıracak! 42,43, 52, 55, 57 yaşında...

SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiren soru ve cevaplar netleşti. Milyonlarca kişi merak ediyor. Tek tek hepsi açıklandı. Emeklilikle alakalı uzmanlara bazı sorular geliyor. "Sigorta başlangıç tarihim 1990 olup 1067 gün primim var. 3 çocuğum bulunuyor. Nasıl emekli olabilirim? 1972 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Aralık 1997 olup 6375 gün primim var. EYT'den yararlanır mıyım? Askerlik borçlanması yapsam, SSK giriş tarihimi geriye çekerek EYT'den faydalanabilir miyim?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Emekli aylığı bağlanmasından EYT'ye, sahte sigortalılıktan askerlik borçlanmasına kadar merak edilen çok sayıda konunun cevabı haberimizde...