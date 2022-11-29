EYT'de geri sayım başladı! AK Partili isim tarih verdi! EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Çalışmalarda son durum ne? Kimleri kapsayacak?
Milyonların heyecanla beklediği EYT'de geri sayım başladı. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardıdan emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler için yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp açıklanacağını duyurmuştu. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan EYT ile ilgili tarih açıklaması geldi. Peki EYT ne zaman yürürlüğe girecek? Çalışmalarda son durum ne? Kimleri kapsayacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler için yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp açıklanacağını duyurmuştu.
Son olarak milyonları heyecanlandıran bir açıklamada AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.
'2023 YILININ BAŞINDA YASALAŞMASINA ŞAHİT OLACAĞIZ'
Basın mensuplarını sorularını da yanıtlayan Akbaşoğlu, EYT ve sözleşmeli personel ile ilgili düzenlemelere ilişkin, "Bu konuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Meclis takvimine uygun bir şekilde bunları çalışıp Meclis'in gündemine getirmeyi istiyoruz. EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimalle 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi. Akbaşoğlu ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın taşeron çalışanlarla ilgili de çalışma başlattığını söyledi.
EYT'LİYE ŞUBAT'TA ÇİFTE KAZANÇ
Yeni yılla birlikte hayata geçmesi beklenen EYT düzenlemesiyle ilk etapta 1.5 milyon kişi emekli olurken, aylıkla birlikte promosyon imkanı da bulunacak.