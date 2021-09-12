Bu fırsatı sakın kaçırmayın! Sigorta yaptırana vergi indirimi
BES ile hayat sigortalarını birleştiren düzenleme için çalışmalar sürerken yapılan sigortalar size vergi avantajı da sağlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, BES'ten sigorta priminden vergi indirimine kadar birçok başlıkta merak edilen sorulara yanıt verdi: İşte bu konudaki soruların cevapları...
12.09.2021 06:57
- Son Güncelleme: 12.09.2021 06:57
Gelir İdaresi Başkanlığı, BES'ten sigorta priminden vergi indirimine kadar birçok başlıkta merak edilen sorulara yanıt verdi:
EŞİM ve çocuklarım için ödediğim sigorta primlerinde vergi indiriminden yararlanabilir miyim?
Ücretli olarak çalışanlar, serbest meslek sahipleri kendileri ve aile bireylerinin birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin yüzde 50'sini vergi indiriminde kullanabilir.