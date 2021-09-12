Bu fırsatı sakın kaçırmayın! Sigorta yaptırana vergi indirimi

EŞİM ve çocuklarım için ödediğim sigorta primlerinde vergi indiriminden yararlanabilir miyim?

Ücretli olarak çalışanlar, serbest meslek sahipleri kendileri ve aile bireylerinin birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin yüzde 50'sini vergi indiriminde kullanabilir.