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Haberler Ekonomi Bu fırsatı sakın kaçırmayın! Sigorta yaptırana vergi indirimi

Bu fırsatı sakın kaçırmayın! Sigorta yaptırana vergi indirimi

BES ile hayat sigortalarını birleştiren düzenleme için çalışmalar sürerken yapılan sigortalar size vergi avantajı da sağlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, BES'ten sigorta priminden vergi indirimine kadar birçok başlıkta merak edilen sorulara yanıt verdi: İşte bu konudaki soruların cevapları...

12.09.2021 06:57 - Son Güncelleme: 12.09.2021 06:57
Bu fırsatı sakın kaçırmayın! Sigorta yaptırana vergi indirimi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketini içeren yasa bu ay sonunda Meclis'e sunulacak.

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Bu fırsatı sakın kaçırmayın! Sigorta yaptırana vergi indirimi

Gelir İdaresi Başkanlığı, BES'ten sigorta priminden vergi indirimine kadar birçok başlıkta merak edilen sorulara yanıt verdi:

Bu fırsatı sakın kaçırmayın! Sigorta yaptırana vergi indirimi

EŞİM ve çocuklarım için ödediğim sigorta primlerinde vergi indiriminden yararlanabilir miyim?
Ücretli olarak çalışanlar, serbest meslek sahipleri kendileri ve aile bireylerinin birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediği primlerin yüzde 50'sini vergi indiriminde kullanabilir.

Bu fırsatı sakın kaçırmayın! Sigorta yaptırana vergi indirimi

SİGORTA şirketlerine ödenen şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik şirketlerine ödenen katkı payları gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi?

Bu fırsatı sakın kaçırmayın! Sigorta yaptırana vergi indirimi

Beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla şahsa, eşe, küçük çocuklara ait hayat sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50'si indirim konusu yapılabilir.

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