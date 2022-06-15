Evli, çocuklu, bekar maaşında 1000 TL’lik ZAM! Asgari ücret AGİ artışı gibi 5.940 TL olacak! TÜİK TEFE TÜFE enflasyon endeksi ilaç gibi gelecek!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurlara yapılacak zam oranı yavaş yavaş belirlenmeye başlıyor. 2022 yılı başında asgari ücret 4.253 TL olarak açıklanmıştı. Memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zamlı maaşların belli olmasına az bir zaman kala birlikte gözler "Asgari ücrete zam var mı?" sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte çeşitli formüllerle maaş hesabı!