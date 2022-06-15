Evli, çocuklu, bekar maaşında 1000 TL'lik ZAM! Asgari ücret AGİ artışı gibi 5.940 TL olacak! TÜİK TEFE TÜFE enflasyon endeksi ilaç gibi gelecek!
Asgari ücret zammı için yapılan son açıklamalar vatandaşı iyice heyecanlandırmaya başladı. Hem çalışanların hem de işverenlerin gözü asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. Uzmanlar tarafından yapılan çalışmalarda enflasyona endeksli formüller üzerinde duruluyor. Yapılan hesaplamalarla birlikte 5 BİN 940 TL'lik bir artış olması bekleniyor. Peki, asgari ücrete kaç TL zam gelecek? Asgari ücrete zam gelecek mi? İşte merak edilenler ve çeşitli formüllerle yeni maaş hesabı!
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurlara yapılacak zam oranı yavaş yavaş belirlenmeye başlıyor. 2022 yılı başında asgari ücret 4.253 TL olarak açıklanmıştı. Memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zamlı maaşların belli olmasına az bir zaman kala birlikte gözler "Asgari ücrete zam var mı?" sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte çeşitli formüllerle maaş hesabı!
Hem çalışanların hem işverenlerin gözü asgari ücrete ara zamma çevrildi. Enflasyona endeksli formüller ücretin 5 bin 940 liraya kadar çıkabileceğini gösterirken, devletin prim desteğiyle katkı vereceği zam formülleri de konuşuluyor.
Yasal düzenleme yapılıp Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanmasının yolu açılırsa, milyonlarca çalışanın maaşı değişecek.
Asgari ücret artınca, aynı işyerinde sadece bu ücretle çalışanlara değil, daha yüksek maaş alanlara da zam kapısı açılacak.