750 TL karşılıksız ödeme, 40 bin TL ihtiyaç kredisi ve 100 bin TL konut kredisi hizmeti! Ziraat Bankası az önce açıkladı!
Ziraat Bankası, emekli müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu destek paketinin içeriğini kamuoyu ile paylaştı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre emekli maaşı hesabını yeni dönem içerisinde banka bünyesine taşıyan ve ilgili hesabın 3 yıl boyunca bankada kalacağının taahhüdünü veren tüm yeni müşterilere, SGK maaşları doğrultusunda karşılıksız ödeme yapacağını bildirdi.
Türkiye'nin en gelişmiş bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, yeni dönemde artan masraflar karşısında ezilmeye başlayan emekli müşterileri için özel bir destek paketi geliştirdiğini açıkladı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre hem karşılıksız ödeme yapılacağı hem de düşük faizli ihtiyaç ve konut kredisi hizmetleri sunulacağı bilgisi kaydedildi. İşte Ziraat Bankası'nın ödeme hizmetlerine ilişkin ayrıntılar
Ziraat Bankası'ndan Karşılıksız Ödeme Hizmeti!
Ziraat Bankası, sene başında yenilenen Sosyal Güvenlik Kurumu maaş ödemeleri protokolü kapsamında güncel bir promosyon kampanyası geliştirdiğini duyurdu.
Ziraat Bankası, emekli müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu destek paketinin içeriğini kamuoyu ile paylaştı.
Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022
Ziraat Bankası, zorlu ekonomik şartlara karşı tek maaş ile direnmeye çalışan emekli müşterilerine, düşük faizli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.