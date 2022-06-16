750 TL karşılıksız ödeme, 40 bin TL ihtiyaç kredisi ve 100 bin TL konut kredisi hizmeti! Ziraat Bankası az önce açıkladı!

Türkiye'nin en gelişmiş bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, yeni dönemde artan masraflar karşısında ezilmeye başlayan emekli müşterileri için özel bir destek paketi geliştirdiğini açıkladı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre hem karşılıksız ödeme yapılacağı hem de düşük faizli ihtiyaç ve konut kredisi hizmetleri sunulacağı bilgisi kaydedildi. İşte Ziraat Bankası'nın ödeme hizmetlerine ilişkin ayrıntılar