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750 TL karşılıksız ödeme, 40 bin TL ihtiyaç kredisi ve 100 bin TL konut kredisi hizmeti! Ziraat Bankası az önce açıkladı!

Ziraat Bankası, emekli müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu destek paketinin içeriğini kamuoyu ile paylaştı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre emekli maaşı hesabını yeni dönem içerisinde banka bünyesine taşıyan ve ilgili hesabın 3 yıl boyunca bankada kalacağının taahhüdünü veren tüm yeni müşterilere, SGK maaşları doğrultusunda karşılıksız ödeme yapacağını bildirdi.

takvim.com.tr
16.06.2022 09:11 - Son Güncelleme: 16.06.2022 09:11
750 TL karşılıksız ödeme, 40 bin TL ihtiyaç kredisi ve 100 bin TL konut kredisi hizmeti! Ziraat Bankası az önce açıkladı!

Türkiye'nin en gelişmiş bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, yeni dönemde artan masraflar karşısında ezilmeye başlayan emekli müşterileri için özel bir destek paketi geliştirdiğini açıkladı. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre hem karşılıksız ödeme yapılacağı hem de düşük faizli ihtiyaç ve konut kredisi hizmetleri sunulacağı bilgisi kaydedildi. İşte Ziraat Bankası'nın ödeme hizmetlerine ilişkin ayrıntılar

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750 TL karşılıksız ödeme, 40 bin TL ihtiyaç kredisi ve 100 bin TL konut kredisi hizmeti! Ziraat Bankası az önce açıkladı!

Ziraat Bankası'ndan Karşılıksız Ödeme Hizmeti!

Ziraat Bankası, sene başında yenilenen Sosyal Güvenlik Kurumu maaş ödemeleri protokolü kapsamında güncel bir promosyon kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

750 TL karşılıksız ödeme, 40 bin TL ihtiyaç kredisi ve 100 bin TL konut kredisi hizmeti! Ziraat Bankası az önce açıkladı!

Ziraat Bankası, emekli müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu destek paketinin içeriğini kamuoyu ile paylaştı.

750 TL karşılıksız ödeme, 40 bin TL ihtiyaç kredisi ve 100 bin TL konut kredisi hizmeti! Ziraat Bankası az önce açıkladı!
  • SGK emekli maaşı 1.499 TL ve altı tutarlarda olan yeni müşterilere: 500 TL
  • SGK emekli maaşı 1.500- 2.499 TL aralığında olan yeni müşterilere: 625 TL
  • SGK emekli maaşı 2.500 TL ve üzeri tutarlarda olan yeni müşterilere: 750 TL

750 TL karşılıksız ödeme, 40 bin TL ihtiyaç kredisi ve 100 bin TL konut kredisi hizmeti! Ziraat Bankası az önce açıkladı!

Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022

Ziraat Bankası, zorlu ekonomik şartlara karşı tek maaş ile direnmeye çalışan emekli müşterilerine, düşük faizli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.

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