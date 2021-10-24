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Haberler Ekonomi Evli bekar fark etmiyor! İŞKUR'dan evden istihdam müjdesi! İş arayanlara güzel haber evden hiç çıkmadan aylık 5 bin TL maaş!

Evli bekar fark etmiyor! İŞKUR'dan evden istihdam müjdesi! İş arayanlara güzel haber evden hiç çıkmadan aylık 5 bin TL maaş!

İŞKUR, aile ekonomisine katıda bulunmak isteyen tüm ev hanımlarına evde sadece bir kaç saat çalışarak para kazanabilecekleri alan sağlıyor. Özellikle koronavirüs salgını sürecinde evden çalışma artışa geçti. Bir çok kurum çalışanlarına evden çalışma imkanı sunuyor. Salgın döneminde evden çalışmanın daha sağlıklı olacağını düşünenlere de İŞKUR farklı işler önenerek herhangi birini seçen ev hanımlarına aylık 5000 TL'ye varan maaşlar teklif ediyor.

24.10.2021 16:10 - Son Güncelleme: 24.10.2021 16:10
Evli bekar fark etmiyor! İŞKUR’dan evden istihdam müjdesi! İş arayanlara güzel haber evden hiç çıkmadan aylık 5 bin TL maaş!

Evli bekar fark etmiyor. İŞKUR'dan evden istihdam müjdesi duyurdu. İş arayanlara güzel geldi. Evden çıkamayacak durumda olanlar aylık 5 bin TL'ye kadar varan maaş ile çalışabilecek. Devlet kontrolündeki İŞKUR her ay binlerce vatandaşa iş bulmaya devam ediyor. İster evden çalışmak isteyin ister iş yerine gitmek isteyin! İŞKUR'un olanaklarından yararlanarak işsizliğe son verin. İşsizliğin azalması ve istihdamın attırılmasına aracılık eden İŞKUR şimdi de aile ekonomisine katıda bulunmak isteyen tüm ev hanımlarına para kazanabilecekleri müjdeledi.

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Evli bekar fark etmiyor! İŞKUR’dan evden istihdam müjdesi! İş arayanlara güzel haber evden hiç çıkmadan aylık 5 bin TL maaş!

Ev hanımları sadece bir kaç saat ayırarak aylık 1.500 ila 5000 TL arasında maaş alabilecek.

Evli bekar fark etmiyor! İŞKUR’dan evden istihdam müjdesi! İş arayanlara güzel haber evden hiç çıkmadan aylık 5 bin TL maaş!

Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen ancak çeşitli nedenlerden dolayı evden çıkamayan hanımlar 1500 TL ile 5000 TL arasında sabit bir gelir elde edebilecek.

Evli bekar fark etmiyor! İŞKUR’dan evden istihdam müjdesi! İş arayanlara güzel haber evden hiç çıkmadan aylık 5 bin TL maaş!

İŞKUR EVDE ÇALIŞMA İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu, kadınların iş hayatına dahil olabilmesi açısından evde bir çok istihdam olanağı geliştirerek el becerisi ve yeteneğe bağlı olarak son dönemlerde rehavet gören paketleme ve katlama gibi bir çok iş imkanı sağlıyor.

Evli bekar fark etmiyor! İŞKUR’dan evden istihdam müjdesi! İş arayanlara güzel haber evden hiç çıkmadan aylık 5 bin TL maaş!

Ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği bu iş ile hem iş öğrenip hem de ev bütçesine destek olunabiliyor.

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