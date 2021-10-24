Evli bekar fark etmiyor! İŞKUR’dan evden istihdam müjdesi! İş arayanlara güzel haber evden hiç çıkmadan aylık 5 bin TL maaş!

Evli bekar fark etmiyor. İŞKUR'dan evden istihdam müjdesi duyurdu. İş arayanlara güzel geldi. Evden çıkamayacak durumda olanlar aylık 5 bin TL'ye kadar varan maaş ile çalışabilecek. Devlet kontrolündeki İŞKUR her ay binlerce vatandaşa iş bulmaya devam ediyor. İster evden çalışmak isteyin ister iş yerine gitmek isteyin! İŞKUR'un olanaklarından yararlanarak işsizliğe son verin. İşsizliğin azalması ve istihdamın attırılmasına aracılık eden İŞKUR şimdi de aile ekonomisine katıda bulunmak isteyen tüm ev hanımlarına para kazanabilecekleri müjdeledi.