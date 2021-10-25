Netleşti mi? Emeklilikte Yaşa Takılanları heyecanlandıran gelişme! EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 40 yaşında emeklilik...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için son dakika haberler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Emekliliği dört gözle bekleyen EYT'lilerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda AK Parti'nin, EYT hakkında hususları tekrar değerlendirmeye aldığı bilgisi konuşuluyor. Emekli olmak için gün sayan yaklaşık 700 bin EYT'li için AK Parti cephesinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. EYT; 1999 yılında emeklilik yaşının yükseklere çıkarılmasına sebebiyet veren 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmış bir kavramdır. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı uygulanmaya başlandı. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler haberimizde!