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Emekli olduktan sonra koyun yetiştirmeye başladı! Koronavirüsten sonra talebe yetişemiyor

İstanbul'da emekli olduktan sonra şehir gürültüsünden uzaklaşmak için yerleştiği Sakarya'daki köyünde Romanov cinsi koyun yetiştirmeye başlayan İrfan Boz, salgın döneminde artan talebi karşılamaya çalışıyor. Koronavirüsten dolayı talebin çok yüksek olduğuna dikkati çeken İrfan Boz, sözlerini şöyle tamamladı: "Memleketinde arazileri olan, şehirden dönenler, bu işlere yöneldi. Şehirlerde birtakım yerlerde sıkıntılar oluştu, ticarethaneler battı ama köyde, merada sıkıntı yok. Al hayvanını, git meraya, şehirde kazandığının iki üç katını kazan. Şu anda yetiştiremiyorum. "

24.10.2021 13:42 - Son Güncelleme: 24.10.2021 13:48
Emekli olduktan sonra koyun yetiştirmeye başladı! Koronavirüsten sonra talebe yetişemiyor

İstanbul'da emekli olduktan sonra şehir gürültüsünden uzaklaşmak için yerleştiği Sakarya'daki köyünde Romanov cinsi koyun yetiştirmeye başlayan İrfan Boz, salgın döneminde artan talebi karşılamaya çalışıyor.

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Emekli olduktan sonra koyun yetiştirmeye başladı! Koronavirüsten sonra talebe yetişemiyor

İstanbul'da uzun yıllar giyim mağazalarında ticaretle uğraştıktan sonra tekstil fabrikası kuran Boz, iş yerinin 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkılmasıyla çeşitli şirketlerde çalıştı.

Emekli olduktan sonra koyun yetiştirmeye başladı! Koronavirüsten sonra talebe yetişemiyor

Emekli olduktan sonra şehir hayatından uzaklaşmak için 18 ay önce Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Camitepe köyüne yerleşen Boz, yaptığı araştırmalar sonucunda burada çiftlik kurarak Ukrayna'dan getirdiği 300 saf ırk Romanov cinsi koyunu yetiştirmeye başladı.

Emekli olduktan sonra koyun yetiştirmeye başladı! Koronavirüsten sonra talebe yetişemiyor

Yüksek doğum oranıyla bilinen koyunlara istihdam ettiği iki kişiyle özenle bakan Boz, kısa sürede çoğaltıp İstanbul'un yanı sıra Ankara, Kars, Van ve Erzurum gibi çok sayıda ile satmaya başladı.

Emekli olduktan sonra koyun yetiştirmeye başladı! Koronavirüsten sonra talebe yetişemiyor

Salgın döneminde artan talebe yetişemeyen Boz, tüm gününü evlatları gibi sevdiği koyun ve kuzularıyla geçiriyor.

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