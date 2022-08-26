1995-1999-2008 sigorta girişli SSK, Bağkur, 4C'lilere EYT Türkiye modeli: 45-46-47 yaşında emekli maaşınız cepte! Bu kişiler artık EYT'li sayılmıyor! 7.200, 3.600, 9000 prim hesabıyla 1 gün içinde...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar son sürat devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son açıklamasında EYT'de tek bir formül üzerinde durulduğunu açıkladı. Ayrıca yasanın bu sene sonu çıkması bekleniyor. EYT çalışması için geri sayım devam ederken emeklilik için gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusunda detayları araştırıyor. Bu kapsamda özellikle ilk işe giriş tarihi ve gerekli prim günü büyük önem taşıyor. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler haberimizde!