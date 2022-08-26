1995-1999-2008 sigorta girişli SSK, Bağkur, 4C'lilere EYT Türkiye modeli: 45-46-47 yaşında emekli maaşınız cepte! Bu kişiler artık EYT'li sayılmıyor! 7.200, 3.600, 9000 prim hesabıyla 1 gün içinde...
Milyonları ilgilendiren EYT için tek formül üzerinde durulduğu açıklandı. Bu kapsamda Türkiye modeli ön plana çıkarken EYT'de son gelişmeler sıkı takibe alındı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak, gündemdeki formüller neler? İşte tüm merak edilenler gelişmeler ve açıklamalar haberimizde...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar son sürat devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son açıklamasında EYT'de tek bir formül üzerinde durulduğunu açıkladı. Ayrıca yasanın bu sene sonu çıkması bekleniyor. EYT çalışması için geri sayım devam ederken emeklilik için gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusunda detayları araştırıyor. Bu kapsamda özellikle ilk işe giriş tarihi ve gerekli prim günü büyük önem taşıyor. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler haberimizde!
EYT SON DURUM: YAŞ VE PRİM ÖN PLANDA!
Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre yeni çözümde yaş ve prim kriterleri ön planda. Buna göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamış olanların bekleyeceği yaş şartıyla ilgili bir indirim ya da belli bir yaş kriteri belirlenmesi söz konusu olabilecek.