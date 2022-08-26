Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 1995-1999-2008 sigorta girişli SSK, Bağkur, 4C'lilere EYT Türkiye modeli: 45-46-47 yaşında emekli maaşınız cepte! Bu kişiler artık EYT'li sayılmıyor! 7.200, 3.600, 9000 prim hesabıyla 1 gün içinde...

1995-1999-2008 sigorta girişli SSK, Bağkur, 4C'lilere EYT Türkiye modeli: 45-46-47 yaşında emekli maaşınız cepte! Bu kişiler artık EYT'li sayılmıyor! 7.200, 3.600, 9000 prim hesabıyla 1 gün içinde...

Milyonları ilgilendiren EYT için tek formül üzerinde durulduğu açıklandı. Bu kapsamda Türkiye modeli ön plana çıkarken EYT'de son gelişmeler sıkı takibe alındı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak, gündemdeki formüller neler? İşte tüm merak edilenler gelişmeler ve açıklamalar haberimizde...

takvim.com.tr
26.08.2022 09:27 - Son Güncelleme: 26.08.2022 09:28
Bu kişiler artık EYT’li sayılmıyor! 1995-1999-2008 sigorta girişli SSK, Bağkur, 4C’lilere EYT Türkiye modeli: 45-46-47 yaşında emekli maaşınız cepte! 7.200, 3.600, 9000 prim hesabıyla 1 gün içinde...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar son sürat devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son açıklamasında EYT'de tek bir formül üzerinde durulduğunu açıkladı. Ayrıca yasanın bu sene sonu çıkması bekleniyor. EYT çalışması için geri sayım devam ederken emeklilik için gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusunda detayları araştırıyor. Bu kapsamda özellikle ilk işe giriş tarihi ve gerekli prim günü büyük önem taşıyor. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu kişiler artık EYT’li sayılmıyor! 1995-1999-2008 sigorta girişli SSK, Bağkur, 4C’lilere EYT Türkiye modeli: 45-46-47 yaşında emekli maaşınız cepte! 7.200, 3.600, 9000 prim hesabıyla 1 gün içinde...

EYT SON DURUM: YAŞ VE PRİM ÖN PLANDA!

Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre yeni çözümde yaş ve prim kriterleri ön planda. Buna göre, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yıl ve prim şartını tamamlamış olanların bekleyeceği yaş şartıyla ilgili bir indirim ya da belli bir yaş kriteri belirlenmesi söz konusu olabilecek.

Bu kişiler artık EYT’li sayılmıyor! 1995-1999-2008 sigorta girişli SSK, Bağkur, 4C’lilere EYT Türkiye modeli: 45-46-47 yaşında emekli maaşınız cepte! 7.200, 3.600, 9000 prim hesabıyla 1 gün içinde...

Kadınlar için 7200 gün ve erkekler için 9 bin gün prim tamamlamış olanlar açısından ise bir yaş avantajı sağlanması da söz konusu olabilecek.

Bu kişiler artık EYT’li sayılmıyor! 1995-1999-2008 sigorta girişli SSK, Bağkur, 4C’lilere EYT Türkiye modeli: 45-46-47 yaşında emekli maaşınız cepte! 7.200, 3.600, 9000 prim hesabıyla 1 gün içinde...

BAKAN NEBATİ: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi:

Bu kişiler artık EYT’li sayılmıyor! 1995-1999-2008 sigorta girişli SSK, Bağkur, 4C’lilere EYT Türkiye modeli: 45-46-47 yaşında emekli maaşınız cepte! 7.200, 3.600, 9000 prim hesabıyla 1 gün içinde...

Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin"

SON DAKİKA