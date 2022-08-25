Devletten evlenecek çiftlere 5 bin TL destek! Bankadan anında çekin! 18-27 yaş arasına...
Devlet tarafından yapılan çeyiz yardımı evlenecek çiftler tarafından merak ediliyor. Çeyiz parası olarak da bilinen evlenme ödeneği, devlet tarafından yetim aylığı alanlara evliliklerinin öncesinde veriliyor. Ancak, bu ödeneği almak için başvuru yapmak ve belirli şartları taşımak gerekiyor. Peki, Çeyiz parasını kimler alabilir? Çeyiz parasına nasıl başvuru yapılır? 2022 Çeyiz parası ne kadar? İİşte çeyiz ödemesi hakkında tüm merak edilenler...
Çeyiz parası, evlenenlere, tek bir sefere mahsus ödeniyor ve ödenen tutar, kişinin maaşının 12 ila 14 katına kadar ulaşabiliyor. Bu nedenle evlenecek olan çiftler çeyiz desteği hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Ancak, kamuoyunda Çeyiz Hesabı olarak bilinen "Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik" 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 2. maddesi kapsamında hazırlanmış, 16.12.2015 tarihli ve 29564 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır. 18.04.2016 tarihi itibariyle bankalar ilk başvuruları almaya başlamıştır. Katılımcının Devlet katkısına hak kazanması için;
Türk vatandaşı olması veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girmesi,
Yurtiçi mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açması (18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından çeyiz hesabı açılabilir.)
Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapması,
27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması gerekir.
ÇEYİZ HESABI DEVLET KATKISINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Türk vatandaşları ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi kapsamına girenler (28. Madde: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 3. dereceye kadar olan altsoyları ) Devlet katkısından faydalanabilir.