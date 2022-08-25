Devletten evlenecek çiftlere 5 bin TL destek! Bankadan anında çekin! 18-27 yaş arasına...

Ancak, kamuoyunda Çeyiz Hesabı olarak bilinen "Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik" 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 2. maddesi kapsamında hazırlanmış, 16.12.2015 tarihli ve 29564 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır. 18.04.2016 tarihi itibariyle bankalar ilk başvuruları almaya başlamıştır. Katılımcının Devlet katkısına hak kazanması için;

Türk vatandaşı olması veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girmesi,

Yurtiçi mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açması (18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından çeyiz hesabı açılabilir.)

Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapması,

27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması gerekir.