En erken ne zaman emekli olunur? 43 - 44 - 45 -55- 58 yaşa varmadan emeklilik! Tabloya bak emeklilik hesabını yap!
Her çalışan amacıyla özel olarak yapılan meslek kodları erken emeklilikte de kapı aralar. Çalışanın mesleğine makul ücret alması ve bunun üzerinden prim yatırılmasını sağlar. Ülkemizde emekli olma koşullarını Sosyal Sigortalar Kurumu SGK belirlemekte olup bu hususta birtakım meslek gruplarına istisnai haklar tanınmaktadır. Peki, En erken ne zaman emekli olunur? Tabloya bak emeklilik hesabını yap! 4999 günden fazla primi olan...
Emekli olmak amacıyla yaş koşulu getirilmesinin ardından SGK doğrultusunda yayımlanan yıpranma payı sıralaması daha da önem kazanmıştı. Tehlikeli meslekler olarak bilinen mesleklere oluşturulan planlama ile erken emekli olma hakkı tanınmıştı. Yıpranma hakkı ile emeklilik vatandaşlar doğrultusunda en çok aratılan konuların başlangıcında geliyor. Peki, erken emekli eden meslekler hangileri? En erken ne zaman emekli olurum? İşte tabloya bak hesabını yap!
Belli mesleklerde çalışanlar amacıyla mümkün. Sosyal güvenlik sistemi tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara bu hakkı, yani erken emeklilik hakkını tanıyor. Nasıl mı? Anlatayım. Kanunda fiili hizmet süresi zammı olarak geçen, kamuoyunda ise 'yıpranma hakkı' olarak tanınan uygulama; çimento pazarında çalışandan tutun da cam ve madencilik bölümünde çalışanlara kadar çoğu mesleği kapsıyor.
Daha açık şu şekilde anlatayım; ağır ve riskli işlerde çalışanların başka çalışanlara göre daha erken emeklilik hakkı bulunuyor. Fiili hizmet vakti zammı da bu mesleklere uygulanıyor. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir sene amacıyla emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün çoktan vakit kazanıyor.
3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?
4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 ve evveline ait olması gerekir. Bu tarihten sonra sigortalandırılan bireylerin 3600 günden emekli olması söz hususu değildir.