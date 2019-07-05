Hangi ülkede plastik poşet paralı? Bu ülkede hapis cezası var...
İlk kez 2002 yılında Bangladeş'te uygulanmaya başlanan naylon poşet yasağına son olarak Yeni Zelanda katıldı. Yeni Zelanda'da geçtiğimiz yıl yasalaşan "tek kullanımlık poşet yasağı" 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girdi. Peki hangi ülkede plastik poşet ücretli?
05.07.2019 11:11
- Son Güncelleme: 05.07.2019 11:17
Yeni Zelanda Çevre Bakanı Eugenie Sage yaptığı açıklamada, "Bu, Yeni Zelanda'nın atık sorunlarıyla mücadelede bir adım. Yeniden kullanılabilir çantalarını almayı hatırlayan Yeni Zelandalılar, her yıl onlarca, milyonlarca tek kullanımlık plastik poşetin atık olmasını engelleyecek." dedi.
Yasağın ihlal edilmesi durumunda, marketlere 67 bin dolara kadar para cezası verilecek.
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