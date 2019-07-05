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Hangi ülkede plastik poşet paralı? Bu ülkede hapis cezası var...

İlk kez 2002 yılında Bangladeş'te uygulanmaya başlanan naylon poşet yasağına son olarak Yeni Zelanda katıldı. Yeni Zelanda'da geçtiğimiz yıl yasalaşan "tek kullanımlık poşet yasağı" 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girdi. Peki hangi ülkede plastik poşet ücretli?

05.07.2019 11:11 - Son Güncelleme: 05.07.2019 11:17
Hangi ülkede plastik poşet paralı? Bu ülkede hapis cezası var...

İlk kez 2002 yılında Bangladeş'te uygulanmaya başlanan naylon poşet yasağına son olarak Yeni Zelanda katıldı.

Hangi ülkede plastik poşet paralı? Bu ülkede hapis cezası var...

Yeni Zelanda'da geçtiğimiz yıl yasalaşan "tek kullanımlık poşet yasağı" 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girdi.

Hangi ülkede plastik poşet paralı? Bu ülkede hapis cezası var...

Yeni Zelanda Çevre Bakanı Eugenie Sage yaptığı açıklamada, "Bu, Yeni Zelanda'nın atık sorunlarıyla mücadelede bir adım. Yeniden kullanılabilir çantalarını almayı hatırlayan Yeni Zelandalılar, her yıl onlarca, milyonlarca tek kullanımlık plastik poşetin atık olmasını engelleyecek." dedi.

Yasağın ihlal edilmesi durumunda, marketlere 67 bin dolara kadar para cezası verilecek.

Hangi ülkede plastik poşet paralı? Bu ülkede hapis cezası var...

İlk kez 2002'de Bangladeş'te uygulanmaya başlanan naylon poşet yasağının en katı olduğu ülke Kenya. Kenya'da 2017'de yürürlüğe giren uygulamaya göre, plastik poşet kullanan, üreten ya da satanlar 4 yıla kadar hapis ya da 38 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Hangi ülkede plastik poşet paralı? Bu ülkede hapis cezası var...

Dünya genelinde 60'tan fazla ülkede naylon poşet kullanımına yönelik düzenleme bulunurken, Türkiye, Avustralya, Tayvan, Kolombiya, Mozambik ve Güney Afrika'da plastik poşetler ücretli satılıyor.

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