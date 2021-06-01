Aniden makas atıp şahlanıyor! Muhteşem olanak kapınıza kadar gelecek! 1 Haziran taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları
Haziran ayının ilk gününde ihtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranlarında herhangi bir indirim yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Bu bağlamda da kredi faiz oranları pek çok kişi tarafından mercek altına alındı. Kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını değiştiriyor. Hesaplamalar bankaların internet siteleri üzerinden rahatlıkla yapılıyor. Eğitimden evliliğe, beyaz eşyadan mobilyaya ihtiyaç kredisi faiz oranları araştırılırken aynı zamanda ev ya da araba alma düşüncesi olanlar taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Konut alımları için Vakıfbank'ta konut kredisi faiz oranı 1.32 olarak görülmektedir.
Yeni ayla birlikte ihtiyaç, taşıt ve konut kredisindeki son durumu merak edenlerin sayısında artış yaşandığı görülüyor. Bu minvalde de bankaların sitelerindeki hesaplama araçları sıklıkla kullanılıyor. Bankaların haziran ayı taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında değişiklik görülüyor. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ya da ev-araba almak üzere bankaların kredi faiz oranlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu doğrultuda da bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini aracılığıyla müşterilerine duyuruyor. Pek çok kişi kendisine uyan en makul fırsatı değerlendirmek adına son faiz oranlarını araştırıyor.
GARANTİ İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA
Kredi Tutarı (TL) Faiz Oranı (%) Vade (AY) Taksit (TL) Tahsis Ücreti (TL) Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı (TL) Yıllık Maliyet Oranı (%)
Toplam Maliyet (TL)
15.000 1,84 36 608,33 75,00 288,75 30,4720 21.978,60
25.000 1,72 36 990,93 125,00 431,25 28,2785 35.804,70
50.000 1,70 36 1974,27 250,00 862,50 27,9164 71.336,03
75.000 1,69 36 2955,71 375,00 1293,75 27,7356 106.799,48
100.000 1,69 36 3940,95 500,00 1725,00 27,7356 142.399,20