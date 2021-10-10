Evlenmek isteyenler dikkat! Devletten çifte destek! 24 maaş…
Hükümetten evlenmek isteyenlere çifte destek veriliyor. Söz konusu mevzuata göre evlenen yetim kızlara 24 maaşlık çeyiz yardımı yapılırken aynı zamanda evlenme niyetiyle açılan hesaplar için de devlet destek sunuyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'da kaleme aldığı yazı.
10.10.2021 07:56
- Son Güncelleme: 10.10.2021 07:56
ÖDEME PEŞİN YAPILIYOR
Babası vefat etmiş ve yetim maaşı alan kız çocuklarının yararlandığı bir destek türü olarak uygulanıyor. Burada babasından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikten sonra SGK'ya müracaat ettiklerinde kendilerine aldıkları maaşın 24 katı kadar bir ödeme yapılıyor.