Evlenmek isteyenler dikkat! Devletten çifte destek! 24 maaş…

Burada yetim maaşı almak gibi bir sınır söz konusu. İkincisi ise hemen herkesin faydalanabileceği bir çeyiz hesabı desteği. Burada da bankalara açılacak bir hesap üzerinden devletin ödemeleri söz konusu. Dilerseniz her iki desteğe de kısaca bakalım.