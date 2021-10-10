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Evlenmek isteyenler dikkat! Devletten çifte destek! 24 maaş…

Hükümetten evlenmek isteyenlere çifte destek veriliyor. Söz konusu mevzuata göre evlenen yetim kızlara 24 maaşlık çeyiz yardımı yapılırken aynı zamanda evlenme niyetiyle açılan hesaplar için de devlet destek sunuyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'da kaleme aldığı yazı.

10.10.2021 07:56 - Son Güncelleme: 10.10.2021 07:56
Evlenmek isteyenler dikkat! Devletten çifte destek! 24 maaş…

Mevzuatımıza göre evlenen yetim kızlara 24 maaşlık çeyiz yardımı yapılıyor. Ayrıca evlenme niyetiyle hesap açanlara da devlet destek sunuyor

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Evlenmek isteyenler dikkat! Devletten çifte destek! 24 maaş…

Sosyal güvenlik yasalarımıza göre evlenen ya da evlilik hazırlığı yapan gençlere önemli destekler var. Genel adıyla çeyiz desteği olarak niteleyeceğimiz bu destekleri ikiye ayırmak mümkün. Birincisini babasını kaybetmiş kız çocukları evlenirken kendilerine ödenen 24 maaşlık destek oluşturuyor.

Evlenmek isteyenler dikkat! Devletten çifte destek! 24 maaş…

Burada yetim maaşı almak gibi bir sınır söz konusu. İkincisi ise hemen herkesin faydalanabileceği bir çeyiz hesabı desteği. Burada da bankalara açılacak bir hesap üzerinden devletin ödemeleri söz konusu. Dilerseniz her iki desteğe de kısaca bakalım.

Evlenmek isteyenler dikkat! Devletten çifte destek! 24 maaş…

ÖDEME PEŞİN YAPILIYOR
Babası vefat etmiş ve yetim maaşı alan kız çocuklarının yararlandığı bir destek türü olarak uygulanıyor. Burada babasından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikten sonra SGK'ya müracaat ettiklerinde kendilerine aldıkları maaşın 24 katı kadar bir ödeme yapılıyor.

Evlenmek isteyenler dikkat! Devletten çifte destek! 24 maaş…

Örneğin 2000 TL yetim maaşı alan bir kız çocuğuna 48 bin lira çeyiz yardımı ödeniyor. Bu para iki yıllık maaşın peşin ödemesi şeklinde uygulanıyor.

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