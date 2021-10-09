81 ilde 122.883 acil işçi alımı yapacak! İŞKUR ile 282 günde 1.000.751 kişi işine kavuştu! Formu hemen doldurabilirsiniz. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. 2021 yılının Ekim ayına kadar 1 milyon vatandaş kurum aracılığıyla yeni işine kavuştu. İŞKUR'un internet sitesinde yer alan son bilgiler incelendiğinde özel sektördeki firmaların çeşitli iş kollarında 122 bin işçi aradığı görüldü. İşte Ekim ayı İŞKUR işçi alımı ilanları