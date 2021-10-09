81 ilde 122.883 acil işçi alımı yapacak! İŞKUR ile 282 günde 1.000.751 kişi işine kavuştu! Formu hemen doldurabilirsiniz!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 122.883 işçi aranmaktadır. Vatandaşların sıklıkla uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR oluyor. İş arayışında olanlar İŞKUR'a kayıt olarak hemen başvuru yapabiliyor. Pek çok firma çeşitli iş kollarında alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonları 122 bin oldu. Binlerce yeni işçi alımı ilanı yayımlayan İŞKUR'da bu ay alım yapılacak sektörler belli oldu. Yüz binlerce kişinin aradığı işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden duyurdu.
81 ilde 122.883 acil işçi alımı yapacak! İŞKUR ile 282 günde 1.000.751 kişi işine kavuştu! Formu hemen doldurabilirsiniz. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. 2021 yılının Ekim ayına kadar 1 milyon vatandaş kurum aracılığıyla yeni işine kavuştu. İŞKUR'un internet sitesinde yer alan son bilgiler incelendiğinde özel sektördeki firmaların çeşitli iş kollarında 122 bin işçi aradığı görüldü. İşte Ekim ayı İŞKUR işçi alımı ilanları
1 MİLYONU AŞKIN KİŞİ İŞİNE KAVUŞTU
Yılbaşından bu yana 1 milyondan fazla kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da yer alan ilanlara göre; özel sektör en çok beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson ve dikişçi arıyor.
122 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK
Özel sektörde yeni iş fırsatları sürüyor. Firmalar halen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 122 bin personel arıyor.