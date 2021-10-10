BİM indirimlerinde bu Salı bebek ürünleri dikkat çekiyor! BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Ekim’de organik ürün fırsatı…

Bu Salı BİM marketleri ziyaret edecekler hangi ürünlerde ne kadar indirim olduğunu merak ediyor ve hemen güncel katalog arayışına başladı. Alacaklarını belirlemek ve liste yapmak isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Ekim kataloğunu inceledikten sonra stoklar tükenmeden erken saatlerde evine en yakın şubeye gidecek. BİM'de bu Salı ağız bakım ürünlerindeki indirimler yoğun ilgi görüyor. İşte diğer tüm seçenekler…