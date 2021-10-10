BİM indirimlerinde bu Salı bebek ürünleri dikkat çekiyor! BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Ekim’de organik ürün fırsatı…
Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar BİM'de bu Salı neler olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Her hafta Salı ve Cuma günleri farklı kategoriden seçenekleri uygun fiyatla satışa sunan marketler zincirinde bu hafta anneler çok sevinecek. Organik bebek giyim ürünleri ön plana çıkıyor. Bebek yelek, pantolon, çorap gibi daha birçok çeşidi bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra yetişkinler için de organik giyimler var. BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Ekim'de güzellik fırsatları ve gıda ürünlerinde de çeşitlilik, uygun fiyat dikkat çekiyor. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu!
10.10.2021 09:39
- Son Güncelleme: 10.10.2021 09:41
Bu Salı BİM marketleri ziyaret edecekler hangi ürünlerde ne kadar indirim olduğunu merak ediyor ve hemen güncel katalog arayışına başladı. Alacaklarını belirlemek ve liste yapmak isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Ekim kataloğunu inceledikten sonra stoklar tükenmeden erken saatlerde evine en yakın şubeye gidecek. BİM'de bu Salı ağız bakım ürünlerindeki indirimler yoğun ilgi görüyor. İşte diğer tüm seçenekler…