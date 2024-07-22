Evlenenlere en az 75 bin TL: Çeyiz desteği arttı! Nasıl alınacak? Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı?

1 Ülkemizde evlenecek gençlere pek çok alanda destek sağlanıyor. Bu desteklerden birini de çeyiz yardımı oluşturuyor. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaş tutarında evlenme ödeneği imkanı bulunuyor. Çeyiz yardımı da denilen bu destek ile ilgili merak edilen pek çok konu bulunuyor. İşte detayları...

2 NASIL ALINACAK?

Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı?

Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.