Evlenenlere en az 75 bin TL: Çeyiz desteği arttı! Nasıl alınacak? Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı?

Ülkemizde evlenen kız çocuklarına 24 maaşlık toplu ödeme yapılıyor. Temmuz zammıyla yükselen aylıklar evlilik hazırlığı yapanların alacağı çeyiz desteğini artırırken, yeni taban aylık da ödemeye yansıyacak...
Ülkemizde evlenecek gençlere pek çok alanda destek sağlanıyor. Bu desteklerden birini de çeyiz yardımı oluşturuyor. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaş tutarında evlenme ödeneği imkanı bulunuyor. Çeyiz yardımı da denilen bu destek ile ilgili merak edilen pek çok konu bulunuyor. İşte detayları...
NASIL ALINACAK?
Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı?
Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.
NE KADAR PARA ÖDENİYOR?
Bu paranın miktarını ölüm aylığı belirliyor. Evlenme ödeneği 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor. Bu aydan itibaren evlenenlere verilecek çeyiz desteği de arttı. Bunun nedeni ise Temmuz ayında aylıkların yüzde 24.73 zamlanması.