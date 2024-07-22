23-27 Temmuz'da indirim üstüne indirim! BİM aktüel bu sefer fena kıyak geçti! 4x80 gr 79,75 TL'ye düştü...

23 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak olan BİM'in yeni aktüel ürünler kampanyası, tüketicilere temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine, gıda maddelerinden atıştırmalıklara kadar geniş bir yelpazede indirimli alışveriş fırsatı sunacak. Salı günü itibarıyla başlayacak olan bu özel indirim dönemi, 29 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. BİM, bu kampanya süresince piyasaya süreceği çeşitli ve cazip ürünlerle tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun seçenekler öneriyor. Her hafta güncellenen ve büyük ilgi gören BİM aktüel ürünler kataloğu, bu hafta da birçok evin ihtiyacını karşılayacak ürünleri avantajlı fiyatlarla sunmaya hazır. Bu özel indirimleri kaçırmamak için BİM mağazalarına uğramayı unutmayın.

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