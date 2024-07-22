SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

23-27 Temmuz'da indirim üstüne indirim! BİM aktüel bu sefer fena kıyak geçti! 4x80 gr 79,75 TL'ye düştü...

23 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak olan BİM'in yeni aktüel ürünler kampanyası, tüketicilere temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine, gıda maddelerinden atıştırmalıklara kadar geniş bir yelpazede indirimli alışveriş fırsatı sunacak. Salı günü itibarıyla başlayacak olan bu özel indirim dönemi, 29 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. BİM, bu kampanya süresince piyasaya süreceği çeşitli ve cazip ürünlerle tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun seçenekler öneriyor. Her hafta güncellenen ve büyük ilgi gören BİM aktüel ürünler kataloğu, bu hafta da birçok evin ihtiyacını karşılayacak ürünleri avantajlı fiyatlarla sunmaya hazır. Bu özel indirimleri kaçırmamak için BİM mağazalarına uğramayı unutmayın.

4

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 09:19 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 09:17
23-27 Temmuz’da indirim üstüne indirim! BİM aktüel bu sefer fena kıyak geçti! 4x80 gr 79,75 TL’ye düştü... 1

BİM, 23 Temmuz 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Salı günü başlayacak kampanya dönemi ile birlikte temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, gıda ve atıştırmalık ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte indirimli ürünlerin detayları...

23-27 Temmuz’da indirim üstüne indirim! BİM aktüel bu sefer fena kıyak geçti! 4x80 gr 79,75 TL’ye düştü... 2

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

  • 🍚✨ Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg: 225 TL
  • 🫒🔥 Cem Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 1000 gr: 135 TL
  • 🍊🧻 Maylo Çek Al Puf Mendil Mandalina Kokulu 150'li: 25 TL
  • 🧻 Sleepy Islak Havlu 3x90 Adet: 79,50 TL
  • 🍓🍍🍇 Naturalove Meyve Şekilli Makyaj Sünger Seti 3'lü: 69,50 TL
  • 🌿 Naturalove Büyük Kürdan 50'li: 45 TL
  • 🧽 Lionesse Banyo Süngeri: 35 TL
  • 🧖‍♀️ Angie Vücut Peelingi 250 ml: 74,50 TL
23-27 Temmuz’da indirim üstüne indirim! BİM aktüel bu sefer fena kıyak geçti! 4x80 gr 79,75 TL’ye düştü... 3
  • 🥣🍲 Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg: 49 TL
  • 🥛🐄 Sek %0,5 Yağlı Süt 1 Litre: 21,90 TL
  • 🐟🥫 Fide Ton Balığı 4x80 gr: 79,75 TL

  • 🦟💡 Sinek Engelleyici Led Gece Lambası: 75 TL

SON DAKİKA