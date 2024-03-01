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Gelir vergisi mükellefleri dikkat | Beyan dönemi başlıyor! Hazır beyan sistemi nedir? Nasıl kullanılır?

Gelir vergisi mükellefleri dikkat! 2023 yılında elde edilen gelirler için beyanname verme ve ilk taksiti yatırma süreci başladı. Başta kira geliri elde edenler olmak üzere mükellefler Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca beyanname verilebilecek. İşte adım adım beyanname verme rehberi…

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 10:46 Güncelleme 01 Mart 2024, 10:46
Gelir vergisi mükellefleri dikkat | Beyan dönemi başlıyor! Hazır beyan sistemi nedir? Nasıl kullanılır? 1

Gelir vergisinde beyanname verme dönemi bugün başladı. 2023 yılında elde edilen gelirler için 1 Nisan tarihine kadar beyanname verilebilecek.

Gelir vergisi mükellefleri dikkat | Beyan dönemi başlıyor! Hazır beyan sistemi nedir? Nasıl kullanılır? 2

Beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan ibaret olan mükelleflerin yardımına Hazır Beyan Sistemi yetişecek. Mükellefler, beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın devreye aldığı Hazır Beyan Sistemi üzerinden verebilecek.

Gelir vergisi mükellefleri dikkat | Beyan dönemi başlıyor! Hazır beyan sistemi nedir? Nasıl kullanılır? 3

SİSTEMDEN HANGİ MÜKELLEFLER YARARLANABİLECEK?
Hazır Beyan Sistemi'nden; sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratları ayrı ayrı veya birlikte elde eden mükellefler yararlanabilecek.

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