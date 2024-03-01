Gelir vergisinde beyanname verme dönemi bugün başladı. 2023 yılında elde edilen gelirler için 1 Nisan tarihine kadar beyanname verilebilecek.

Beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan ibaret olan mükelleflerin yardımına Hazır Beyan Sistemi yetişecek. Mükellefler, beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın devreye aldığı Hazır Beyan Sistemi üzerinden verebilecek.

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SİSTEMDEN HANGİ MÜKELLEFLER YARARLANABİLECEK?

Hazır Beyan Sistemi'nden; sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratları ayrı ayrı veya birlikte elde eden mükellefler yararlanabilecek.