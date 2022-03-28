Asgari ücret ve emekli aylığı zammında artış için yeni haber geldi: Temmuz ayı ile birlikte maaş artışı...
Türkiye'de yaşayan milyonlarca emekli ve asgari ücretli çalışanlar maaşlarına zam yapılacak mı sorusunun cevabını araştırıyor. Asgari ücrete ve emekli maaşına yapılacak zammın ne kadar olacağı tam olarak netleşmemişken AK Parti kanadından da pozitif haberler gelmeye devam ediyor. Asgari ücret ve emekli maaşı zammına ilişkin son açıklama ise MHP'den geldi. İşte detaylar...
28.03.2022 22:52 - Son Güncelleme: 28.03.2022 22:54
Türkiye'de yaşayan milyonlarca emekli ve asgari ücretli çalışanlar maaşlarına zam yapılacak mı sorusunun cevabını araştırıyor.
Asgari ücrete ve emekli maaşına yapılacak zammın ne kadar olacağı tam olarak netleşmemişken AK Parti kanadından da pozitif haberler gelmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" demişti.