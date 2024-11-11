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EMEKLİYE 20 BİN TL ÖDEME! SSK, Bağ-Kur, dul, yetim için kasım ayı listesi çıktı: En yüksek promosyon hangi bankada?

Emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar için Kasım ayında bankalar maaşa göre belirlenen promosyon ödemelerinde cazip fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda promosyon tutarları maaş taşıma işlemi yapanlara önemli bir ek gelir imkanı yaratıyor. Bazı bankalar 24 bin TL'ye kadar promosyon verirken üç bankanın sağladığı en yüksek promosyon miktarı ise 20 bin TL olarak öne çıkıyor. İşte Kasım ayının emekli promosyonlarına dair ayrıntılı rehber.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 06:39 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 07:23
EMEKLİYE 20 BİN TL ÖDEME! SSK, Bağ-Kur, dul, yetim için kasım ayı listesi çıktı: En yüksek promosyon hangi bankada?

Kasım ayına özel banka promosyonları, emeklilere, dul ve yetimlere sunulan avantajlı fırsatlarla yeniden gündemde. Emekli maaşını belirli bir bankaya taşıyanlar, maaş miktarına göre en az 5 bin TL, 8 bin TL, 10 bin TL veya 12 bin TL'ye kadar promosyon alabiliyor. Bazı bankalar ek koşullar sağlayarak bu ödemeleri daha da yükseltiyor. Ek şartsız 15 bin TL'ye varan promosyon fırsatları sunulurken özel kampanyalarla 24 bin TL'ye kadar çıkan seçenekler mevcut.

EMEKLİYE 20 BİN TL ÖDEME! SSK, Bağ-Kur, dul, yetim için kasım ayı listesi çıktı: En yüksek promosyon hangi bankada?

En Yüksek Promosyon Hangi Bankalarda?

Promosyon miktarları, ek koşullar ve maaş aralıklarına göre bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte bazı bankaların sunduğu promosyon tutarları:

EMEKLİYE 20 BİN TL ÖDEME! SSK, Bağ-Kur, dul, yetim için kasım ayı listesi çıktı: En yüksek promosyon hangi bankada?

Akbank: 6.250 TL'den başlayıp 15.000 TL'ye kadar çıkan promosyon ödemesi var. Ayrıca her otomatik fatura talimatı için 500 TL, toplamda 2.500 TL chip para kazanma fırsatı sunuyor.

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