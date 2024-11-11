EMEKLİYE 20 BİN TL ÖDEME! SSK, Bağ-Kur, dul, yetim için kasım ayı listesi çıktı: En yüksek promosyon hangi bankada?

Kasım ayına özel banka promosyonları, emeklilere, dul ve yetimlere sunulan avantajlı fırsatlarla yeniden gündemde. Emekli maaşını belirli bir bankaya taşıyanlar, maaş miktarına göre en az 5 bin TL, 8 bin TL, 10 bin TL veya 12 bin TL'ye kadar promosyon alabiliyor. Bazı bankalar ek koşullar sağlayarak bu ödemeleri daha da yükseltiyor. Ek şartsız 15 bin TL'ye varan promosyon fırsatları sunulurken özel kampanyalarla 24 bin TL'ye kadar çıkan seçenekler mevcut.