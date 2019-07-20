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Emekliye 3’lü kazanç! 280 TL zam, 1.000 TL ikramiye, 1.000 TL promosyon

Emekli maaşına yapılan Temmuz zammını önümüzdeki haftadan itibaren cebine koyacak emeklilerin kazanç hanesine yenileri eklenecek. 5-9 Ağustos'ta bin lira ikramiye, promosyon almamış olanlara da bin liraya varan ek gelir imkanı var. Peki emekli maaşlarında görülecek olan artış ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

20.07.2019 07:57 - Son Güncelleme: 20.07.2019 07:57
Emekliye 3’lü kazanç! 280 TL zam, 1.000 TL ikramiye, 1.000 TL promosyon

Emekliler için bu yaz kazançlı geçiyor. Ramazan Bayramı öncesinde tüm emekliler biner lira ikramiyeyi cebine koydu. Bu ay da maaşlar artıyor, ancak kazanımlar bununla sınırlı kalmayacak.

Emekliye 3’lü kazanç! 280 TL zam, 1.000 TL ikramiye, 1.000 TL promosyon

Bu ay tüm emeklilerin maaşı ve ek ödeme tutarları arttı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.01 oldu. Memur emeklilerine ise yüzde 6.02 artış yansıtıldı.

Emekliye 3’lü kazanç! 280 TL zam, 1.000 TL ikramiye, 1.000 TL promosyon

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 56,38 ile 280,87 lira arasındaki zamlı ödemelerini almaya başladı.

Emekliye 3’lü kazanç! 280 TL zam, 1.000 TL ikramiye, 1.000 TL promosyon

Ağustos'ta tüm emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek. Bu yıl Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Buna
göre; ikramiyenin de 5-9 Ağustos arasında ödenmesi bekleniyor.

Emekliye 3’lü kazanç! 280 TL zam, 1.000 TL ikramiye, 1.000 TL promosyon

Kesin tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak. Bu ikramiyeden, ödeme tarihine kadar emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak.

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