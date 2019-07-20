Emekliye 3’lü kazanç! 280 TL zam, 1.000 TL ikramiye, 1.000 TL promosyon
Emekli maaşına yapılan Temmuz zammını önümüzdeki haftadan itibaren cebine koyacak emeklilerin kazanç hanesine yenileri eklenecek. 5-9 Ağustos'ta bin lira ikramiye, promosyon almamış olanlara da bin liraya varan ek gelir imkanı var. Peki emekli maaşlarında görülecek olan artış ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
20.07.2019 07:57
- Son Güncelleme: 20.07.2019 07:57
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