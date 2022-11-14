Almanya’nın umudu Türkiye: Şirketlerimizi Türkler alsın!

İNŞAAT, OTOMOTİV, GIDA FİRMALARI...

Ayrıca, Almanya'da devir bekleyen şirket sayısının 100 olduğu belirtildi. İnşaat, otomotiv, tekstil, bilişim, elektronik aksam, gıda ve spor gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bu şirketlerin 20'sinin değerinin 500 bin ila 2,5 milyon avro olduğu, 23'ünün de 2,5 milyon avrodan daha değerli olduğu öğrenildi.