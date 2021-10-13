Belediyelere başvuran kış için kömür, erzak, kıyafet ve para alacak! Belediyeden yardım nasıl alınır? 81 ilde veriliyor! Başvurular başladı

Kış mevsiminin gelmesiyle yakacak, giyecek ve para yardımı almak isteyenler belediyelerin yardım başvurularından faydalanmak için araştırmalara koyuldu. Türkiye'nin 81 ilinde maddi desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara belediyeler kapılarını sonuna kadar açıyor. Kömür yardımı, çocuklara, hamilelere, evinde yaşlısı ve engelli akrabası bulunanlara para yardımı, giyecek desteği, öğrencilere ihtiyaçları kadar nakit para yardımı ve daha bir çok alanda destek sağlanıyor. Peki vatandaşlar bu yardımları nasıl alabilir, nereye başvuru yapmaları gerekir? İşte detaylı bilgiler...