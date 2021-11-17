25 yıl evli kalan yaşadı! Hiç sigortası olmayana da emeklilik hakkı! İşte SGK’ya emeklilik fırsatı için başvuru şartları…

Emekli olabilmek her çalışanın hayali, ev hanımları da bu haktan yararlanma fırsatını elde ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 25 yıl evliliğini sürdürenlere daha önce çalışıp çalışmadığına sigortası olup olmadığına bakmaksızın emeklilik hakkı tanıyor. Gündemde yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor ve SGK'ya 25 yıl evli kalanların emeklilik fırsatı için başvuru şartlarının neler olduğu merak ediliyor. İşte konuya dair tüm bilgiler!