25 yıl evli kalan yaşadı! Hiç sigortası olmayana da emeklilik hakkı! İşte SGK’ya emeklilik fırsatı için başvuru şartları…
Evlilik konusu çalışan vatandaşların gündeminden düşmeyenler arasında yer aldı. Erken yaşta evlenmemiş ve hiç sigortalı bir işte çalışmamış olanlar için de emeklilik müjdesi oldukça heyecanlandırdı. Devletten aile kurumunu evlilikleri destekleyen adımlar gelmeye devam ediyor ve uzun yıllar evli kalanlar yaşadı, 25 yıl evli olanlara ev hanımı olsa da emeklilik hakkı tanınıyor. Peki SGK'ya emeklilik fırsatı için başvuru şartları nelerdir? Her evli çift bu haktan yararlanabiliyor mu? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar!
Emekli olabilmek her çalışanın hayali, ev hanımları da bu haktan yararlanma fırsatını elde ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 25 yıl evliliğini sürdürenlere daha önce çalışıp çalışmadığına sigortası olup olmadığına bakmaksızın emeklilik hakkı tanıyor. Gündemde yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor ve SGK'ya 25 yıl evli kalanların emeklilik fırsatı için başvuru şartlarının neler olduğu merak ediliyor. İşte konuya dair tüm bilgiler!
Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor. Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.
Ancak emeklilik talebinde bulunacak ev hanımlarının yasa tasarısında belirtilen şartlara uygunluk göstermesi gerekiyor.