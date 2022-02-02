Evlenecek çiftlere müjde! 32 bin TL’ye kadar ödeme yapılıyor! Hem gelin hem damat alabilecek! İşte çeyiz desteği başvuru şartları…

Evlilik parası olarak da adlandırılan çeyiz desteği hayatını birleştirecek olan gençler için ekonomik destek sağlıyor. Düğün masrafları ile başa çıkamayanlar bu sayede rahat bir nefes almanın hayalini kuruyor. Şartları taşıyan hem gelin hem damat çeyiz desteğinden yararlanabiliyor ve 32 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Çeyiz desteği başvuru şartları ve başvuruların nasıl yapıldığına dair bilgiler binlerce çift tarafından araştırılır oldu. Çeyiz desteği ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.