Evlenecek çifte 55 bin lira! Evlilik desteği nasıl alınır?

Devletin çeyiz ve konut desteği artırıldı. Evlenene 7.500 lira ev alana 20 bin lira verilecek. Bir nişanlı çift iki yardımı da alırsa 55 bin lira ödenecek. Peki evlilik desteği nasıl alınır? Devletin evlenmek isteyen gençlere sağladığı destekler neler? İşte merak edilen tüm detaylar...

12 Kasım 2018 Pazartesi, 19:23:06 Güncelleme: 19:29:24
Evlenecek çifte 55 bin lira! Evlilik desteği nasıl alınır?
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Evlenecek çifte 55 bin lira! Evlilik desteği nasıl alınır?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca ailelerin ev sahibi olabilmeleri için Mayıs 2016'da başlatılan 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulaması son düzenlemeyle daha cazip hale geldi.

Evlenecek çifte 55 bin lira! Evlilik desteği nasıl alınır?
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Evlenecek çifte 55 bin lira! Evlilik desteği nasıl alınır?

Devlet katkısında üst limit arttı. 5 yıl boyunca 80 bin lira biriktirene, ev alırken devlet de 20 bin lira karşılıksız para verecek.

Evlenecek çifte 55 bin lira! Evlilik desteği nasıl alınır?
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Evlenecek çifte 55 bin lira! Evlilik desteği nasıl alınır?

Ayrıca evlenmek isteyenlere verilecek çeyiz yardımı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkartıldı. Çiftler ayrı ayrı her iki ödeneğe de başvurduklarında toplam 55 bin lira yardım alabilecek. Ödenecek miktarlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılacak.

Evlenecek çifte 55 bin lira! Evlilik desteği nasıl alınır?
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Evlenecek çifte 55 bin lira! Evlilik desteği nasıl alınır?

15 BİN TL'YE VARAN ÇEYİZ DESTEĞİ

Devletin evlenecek çiftlere sağladığı ilk destek çeyiz desteği. Bu destek ile eşler ayrı ayrı 7 bin 500 TL'ye varan bir desteğin sahibi olabilirler. Yani bir çift çeyiz desteği ile toplam 15 bin TL'lik bir desteğin sahibi olabilir.

Evlenecek çifte 55 bin lira! Evlilik desteği nasıl alınır?
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Evlenecek çifte 55 bin lira! Evlilik desteği nasıl alınır?

Ancak bu desteği almak için yapılması gereken işlemler ve sağlanması gereken şartlar bulunuyor. Buna göre çeyiz desteğinden faydalanacak vatandaşların en fazla 27 yaşında olmaları gerekiyor. Bu destekten 27 yaşından küçük olanlar faydalanıyor.

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