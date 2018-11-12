Evlenecek çifte 55 bin lira! Evlilik desteği nasıl alınır?
Devletin çeyiz ve konut desteği artırıldı. Evlenene 7.500 lira ev alana 20 bin lira verilecek. Bir nişanlı çift iki yardımı da alırsa 55 bin lira ödenecek. Peki evlilik desteği nasıl alınır? Devletin evlenmek isteyen gençlere sağladığı destekler neler? İşte merak edilen tüm detaylar...
12 Kasım 2018 Pazartesi, 19:23:06 Güncelleme: 19:29:24
Evlenecek çifte 55 bin lira! Evlilik desteği nasıl alınır?
Evlenecek çifte 55 bin lira! Evlilik desteği nasıl alınır?
Evlenecek çifte 55 bin lira! Evlilik desteği nasıl alınır?
Evlenecek çifte 55 bin lira! Evlilik desteği nasıl alınır?
Evlenecek çifte 55 bin lira! Evlilik desteği nasıl alınır?
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