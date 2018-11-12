Evlenecek çifte 55 bin lira! Evlilik desteği nasıl alınır?

Ayrıca evlenmek isteyenlere verilecek çeyiz yardımı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkartıldı. Çiftler ayrı ayrı her iki ödeneğe de başvurduklarında toplam 55 bin lira yardım alabilecek. Ödenecek miktarlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılacak.

