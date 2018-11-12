Emekliye 400 lira | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların gözü seyyanen zamda. Maaşı bin liranın altında olan emekliler enflasyon zammına ilaveten seyyanen artıştan yararlanacak. Peki, seyyanen zamla emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

12 Kasım 2018 Pazartesi, 23:50:09 Güncelleme: 07:58:17
Emekliye 400 lira | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye 400 lira | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Hükümet, maaşı bin liranın altında olan emekli kalmaması için düğmeye bastı. Bunun için 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak.

Emekliye 400 lira | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye 400 lira | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Maaşı bin liranın altında olan emekliler, Ocak'taki enflasyon zammına ilaveten ek artıştan yararlanmış olacak. Düzenlemenin kısa süre içinde Meclis'e taşınması bekleniyor.

Emekliye 400 lira | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye 400 lira | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Edinilen bilgiye göre; 600 lira ile 999 lira arasında emekli maaşı alan 150 bine yakın emekli, yeni düzenlemeden yararlanacak.

Emekliye 400 lira | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye 400 lira | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Maaşlar 400 liraya varan zam yapılarak bin liraya tamamlanacak. Böylece bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak.

Emekliye 400 lira | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye 400 lira | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Uzmanlar, çalışmanın devlete yıllık maliyetinin 200 milyon lira olacağını öngörüyor.

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