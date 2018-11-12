Emekliye 400 lira | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların gözü seyyanen zamda. Maaşı bin liranın altında olan emekliler enflasyon zammına ilaveten seyyanen artıştan yararlanacak. Peki, seyyanen zamla emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
12 Kasım 2018 Pazartesi, 23:50:09 Güncelleme: 07:58:17
Emekliye 400 lira | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 400 lira | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 400 lira | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 400 lira | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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