Erken emeklilik hayali kuranlar dikkat! Asgari ücret sizi de ilgilendiriyor

Asgari ücret zammını işçiler yakından takip ederken, erken emeklilik hayali kuran on binlerce çalışanı da bu zam yakından ilgilendiriyor. TÜFE ekim ayı itibariyle yıllık bazda yüzde 25,24'e ulaşırken; Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 23,5 seviyesinde bulunuyor. Enflasyonda yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak asgari ücretin yılbaşında en az yüzde 25 oranında artması bekleniyor. Ancak asgari ücret; emekli olmak için askerlik, doğum borçlanması gibi konuları da yakından ilgilendiriyor. SGK'ya yapılan bu borçlanmalar her yıl agari ücrete endeksli olarak artıyor.

12 Kasım 2018 Pazartesi, 08:14:48 Güncelleme: 08:21:27
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Erken emeklilik hayali kuranlar dikkat! Asgari ücret sizi de ilgilendiriyor

2019 yılında uygulanacak asgari ücret gelecek ay belli olacak. Asgari ücret artışı genel olarak bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde belirleniyor. Asgari ücret 2016 yılında yüzde 30, 2017 yılında yüzde 7.92 oranında artırıldı.

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Erken emeklilik hayali kuranlar dikkat! Asgari ücret sizi de ilgilendiriyor

2017'de yüzde 11.92 oranındaki enflasyona karşın, 2018 yılında uygulanan asgari ücret yüzde 14.18 oranında artırıldı. Ekim ayı itibarıyla son bir yıllık enflasyon yüzde 25.24 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda yıl sonu için yüzde 23.5 enflasyon tahminine yer verildi. Bu durumda 2019 yılında uygulanacak asgari ücretin en az yüzde 25 oranında artırılması söz konusu.

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Erken emeklilik hayali kuranlar dikkat! Asgari ücret sizi de ilgilendiriyor

BORÇLANMAYI YIL SONUNA KADAR YAPMAK AVANTAJLI
Habertürk'ün haberine göre; asgari ücret son üç yıldır yıllık olarak belirleniyor, yıl boyunca aynı kalıyor. 2015 ve önceki yıllarda ise 6'şar aylık dönemlerde artırılıyordu.

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Erken emeklilik hayali kuranlar dikkat! Asgari ücret sizi de ilgilendiriyor

Yıllık uygulama aynen devam ederse bu yılın kasım-aralık ayında borçlanma primi ödeyenle ocak ayında ödeyenler arasında yüzde 25 oranında maliyet farkı ortaya çıkacak. Borçlanmayı bu yıl yapanlar ocak ayına göre yüzde 25 oranında avantajlı olacak.

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Erken emeklilik hayali kuranlar dikkat! Asgari ücret sizi de ilgilendiriyor

1 GÜNLÜK BORÇLANMA FARKI 5.41 TL
Borçlanmalarda brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen kazançların yüzde 32'si üzerinden prim alınıyor. Bir günlük borçlanma için 2018 yılında 21.65 TL ile 162.36 TL arasında prim ödenmesi gerekiyor.

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