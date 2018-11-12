Erken emeklilik hayali kuranlar dikkat! Asgari ücret sizi de ilgilendiriyor

Asgari ücret zammını işçiler yakından takip ederken, erken emeklilik hayali kuran on binlerce çalışanı da bu zam yakından ilgilendiriyor. TÜFE ekim ayı itibariyle yıllık bazda yüzde 25,24'e ulaşırken; Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 23,5 seviyesinde bulunuyor. Enflasyonda yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak asgari ücretin yılbaşında en az yüzde 25 oranında artması bekleniyor. Ancak asgari ücret; emekli olmak için askerlik, doğum borçlanması gibi konuları da yakından ilgilendiriyor. SGK'ya yapılan bu borçlanmalar her yıl agari ücrete endeksli olarak artıyor.

12 Kasım 2018 Pazartesi, 08:14:48 Güncelleme: 08:21:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





