Erken emeklilik hayali kuranlar dikkat! Asgari ücret sizi de ilgilendiriyor
Asgari ücret zammını işçiler yakından takip ederken, erken emeklilik hayali kuran on binlerce çalışanı da bu zam yakından ilgilendiriyor. TÜFE ekim ayı itibariyle yıllık bazda yüzde 25,24'e ulaşırken; Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 23,5 seviyesinde bulunuyor. Enflasyonda yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak asgari ücretin yılbaşında en az yüzde 25 oranında artması bekleniyor. Ancak asgari ücret; emekli olmak için askerlik, doğum borçlanması gibi konuları da yakından ilgilendiriyor. SGK'ya yapılan bu borçlanmalar her yıl agari ücrete endeksli olarak artıyor.
2017'de yüzde 11.92 oranındaki enflasyona karşın, 2018 yılında uygulanan asgari ücret yüzde 14.18 oranında artırıldı. Ekim ayı itibarıyla son bir yıllık enflasyon yüzde 25.24 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda yıl sonu için yüzde 23.5 enflasyon tahminine yer verildi. Bu durumda 2019 yılında uygulanacak asgari ücretin en az yüzde 25 oranında artırılması söz konusu.