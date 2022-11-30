Evladınız varsa Aile Bakanlığı ödeme yapıyor! Aileler e-Devletten başvuruyor paralar çocuklara dağıtılıyor! 3-4 çocuğa 450 TL harçlık! Anaokulu, ortaokul...

Türkiye Aile Destek Programının kapsamı genişledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Destek Bileşeni adlı yeni bir program dahil edildiğini duyurdu. Peki bu program nedir? Program aracılığı ile çoluk çocuğu olanlara para yardımı yapılıyor. Başvuranlar ilk ödemelerini aldı bile. Henüz başvuru yapmamış olanlar için ise tüm detaylar haberimizin devamında!