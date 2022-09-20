Evladınız okula gidiyorsa 1.300 TL alıyorsunuz! Devlet ailelere para yardımı yapıyor! E-devletten başvuru ekranı az evvel aktif edildi! Ortaokul...

Öğrencilere para yardımı müjdesi! Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Devlet zor durumda olan ailelerin çocukları için ödeme yapıyor. Peki kimler, ne kadar para alabilir? Başvuru şartlarını taşıyanlar hemen paralarına kavuşabiliyor. Sosyal yardım ödemeleri arasının büyük bir kısmı öğrencilere yapılan ödemelerden oluşuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların okul ihtiyaçlarının giderilmesi için ailelere destek sağlıyor. Ödeme miktarı ise başvuruya göre değişiyor. İşte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yapılan 2022 destek ödemelerinin tümü...