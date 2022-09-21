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Haberler Ekonomi EYT’liye borçlanma formülü! Eksik günler nasıl tamamlanacak? Düşük primle emeklilik mümkün mü? İşte tüm detaylar...

EYT’liye borçlanma formülü! Eksik günler nasıl tamamlanacak? Düşük primle emeklilik mümkün mü? İşte tüm detaylar...

Yaşa takılanlara yönelik düzenleme merak edilirken, az primi olanlar için kısmi emeklilikte yaş şartının esnetilmesi ve borçlanma formülleri gündemde. Ayrıca esnaftan ve staj yapanlardan da borçlanma talepleri var...

Çığıl Ön Yener
21.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 21.09.2022 06:59
EYT’liye borçlanma formülü! Eksik günler nasıl tamamlanacak? Düşük primle emeklilik mümkün mü? İşte tüm detaylar...

Yaşa takılanlar emeklilik için getirilecek çözümü heyecanla bekliyor.

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EYT’liye borçlanma formülü! Eksik günler nasıl tamamlanacak? Düşük primle emeklilik mümkün mü? İşte tüm detaylar...

Hazırlıklar sürerken, çalışmanın Aralık'ta kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

EYT’liye borçlanma formülü! Eksik günler nasıl tamamlanacak? Düşük primle emeklilik mümkün mü? İşte tüm detaylar...

Üzerinde durulan formül merak edilirken, çeşitli talepler de geliyor.

EYT’liye borçlanma formülü! Eksik günler nasıl tamamlanacak? Düşük primle emeklilik mümkün mü? İşte tüm detaylar...

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor.

EYT’liye borçlanma formülü! Eksik günler nasıl tamamlanacak? Düşük primle emeklilik mümkün mü? İşte tüm detaylar...

Ancak 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan vatandaşlardan bazılarının primleri henüz dolmamış durumda.

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