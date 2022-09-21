EYT’liye borçlanma formülü! Eksik günler nasıl tamamlanacak? Düşük primle emeklilik mümkün mü? İşte tüm detaylar...
Yaşa takılanlara yönelik düzenleme merak edilirken, az primi olanlar için kısmi emeklilikte yaş şartının esnetilmesi ve borçlanma formülleri gündemde. Ayrıca esnaftan ve staj yapanlardan da borçlanma talepleri var...
21.09.2022 06:59 - Son Güncelleme: 21.09.2022 06:59
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor.
Ancak 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan vatandaşlardan bazılarının primleri henüz dolmamış durumda.