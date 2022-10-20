Evladı olan aileye devlet para dağıtıyor! 1-2 çocuğa 350 TL, 3-4 çocuğa 450, 550 TL maaş bağlanıyor! E-devlete kaydol paranı PTT’den çek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında destek ödelerine zam yapılırken, yeni sosyal yardım programı da başlatıldığı duyuruldu. Erdoğan'ın müjdeyi vermesinin ardından detaylar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirten Yanık, 'Çocuk destek bileşeni' ismiyle de yeni bir program dahil edildiğini belirtti. Peki 'Çocuk destek bileşeni' nedir? Çocuk desteği şartları nedir, başvuru nasıl yapılır? Çocuk destek bileşeni ne kadar, kimlere veriliyor? İşte cevapları.. .