Emekliye 12 bin TL ödeme! 1 Kasım 2022 Promosyon ücret cetveli DEĞİŞTİ! 19 bankada taban 5.000 TL'ye yükseldi! Ziraat, Halkbank, Vakıf...
Bankaların promosyon ödemeleri zammı emekliler tarafından sıklıkla merak edilip araştır. Bankaların emekli olan kişilere yüksek promosyon dağıtması ise vaatdaşların yüzlerini güldürüyor. Emekliye promosyon ödemelerinde belirleyici etken maaş tutarlarıdır. Bankaların emeklilere vermesi gereken alt limit belirlenmiş olup özel bankaların verdikleri ücretler kampanyalar dahilinde daha fazla olabiliyor. 19 bankanın imzasıyla taban promosyon tutarları değişti. İşte YENİ banka banka ödeme miktarları!
Promosyon kampanyaları hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. SGK'nın taban promosyon tutarlarını güncellediğini duyurmasının hemen ardından ödeme miktarları değişmeye başladı. Kamu ve özel bankalar ücret listesinde değişikliğe gitti. Kamu bankaları arasında bulunan Ziraat, 5 bin liraya kadar ödeme yapacağını duyurdu. Bu ödemeler 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. İşte banka banka promosyon miktarları haberimizde!
Emeklilere ek gelir olan banka promosyonunda yeni dönem başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) taban promosyon tutarlarını güncellediğini, 1 Kasım'dan itibaren bankalarla protokol imzalanacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından bankalar da harekete geçti.
Banka, 3 yıllık dönem için, 3 bin 500 liranın altında emekli aylığı alanlara 3 bin lira, 3 bin 500 ila 7 bin 500 lira arasında emekli aylığı alanlara 3 bin 500, 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında emekli aylığı alanlara 4 bin 500, 10 bin liranın üzerinde emekli aylığı alanlara 5 bin lira promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.
MAHSUP YÖNTEMİ
Başvuruların alınmaya başladığını belirten Ziraat Bankası, ödemelerin ise 1 Kasım itibariyle gerçekleştirileceğini açıkladı.