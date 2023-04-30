Evladı olan ailelere para yardımı! 12 ay boyunca PTT ödeyecek! 1-2-3-4 çocuk başına 5.400 TL yatacak!

Dar gelirli vatandaş için kesenin ağzını açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk başına ödeme yapacağını müjdeledi. Başvurular tek tıkla e-Devlet'ten yapılacak olup ödemeler PTT'den alınacak. Bakanlık tarafından verilen ödeme ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Okula gitmeyen ya da anaokulu, ilkokul, ortaokulda okuyan öğrenciler faydanabiliyor. Başvuruyu ailelere yapıyor paralar çocuklar için yatıyor. İşte başvuru detayları...