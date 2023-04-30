Evladı olan ailelere para yardımı! 12 ay boyunca PTT ödeyecek! 1-2-3-4 çocuk başına 5.400 TL yatacak!
İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere 5.400 TL ödeme yapılıyor. 1,2,3,4,5 çocuklu ailelere müjde! 2023 yılında sosyal yardımlar için başvurular e-Devlet'ten alınmaya devam ediyor. Bu destekler arasında Çocuk Destek Bileşeni de yer alıyor. Çocuk Destek Bileşeni ile maddi durumu yetersiz olan çocuklu ailelere her ay düzenli olarak ödeme yapılıyor. Buna göre 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL destek veriliyor. İşte detaylar...
Dar gelirli vatandaş için kesenin ağzını açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk başına ödeme yapacağını müjdeledi. Başvurular tek tıkla e-Devlet'ten yapılacak olup ödemeler PTT'den alınacak. Bakanlık tarafından verilen ödeme ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Okula gitmeyen ya da anaokulu, ilkokul, ortaokulda okuyan öğrenciler faydanabiliyor. Başvuruyu ailelere yapıyor paralar çocuklar için yatıyor. İşte başvuru detayları...
5.400 TL ÖDEME
"Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek veriliyor.
ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak.
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