285 bin 480 TL’den düşüyor! 200 bin TL destekle 69, 131 m2 2+1, 3+1 daireler.. Cebinde, bankasında, yastık altında 85 bin TL’si olanlar yaşadı!

Prefabrik evlerin fiyatları gündemde yer alıyor. Hem yygun maliyetiyle hem de kolay kurulum nedeniyle yoğun ilgi gören Prefabrik evler için 200 bin TL'ye varan devlet desteği alınabiliyor. Dev kampanyayu duyanlar internet arama motorlarında devlet destekli prefabrik ev nasıl alınır, fiyatı ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Prefabrik ev fiyatı 3+1 118 Metrekare 675.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. 4+1, 3+1, 2+1, 1+1 gibi geniş seçenekli prefabrik ev fiyatları ve diğer merak edilen detaylar...