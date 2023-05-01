7.500,8.000,9.000 TL üzeri emekli maaşı alanlar! Yüzde 40 artışla 11.908 TL maaş... SSK, Bağkur’luya, asgari ücretliye refah payı zammı geliyor!

Milyonlarca emekli için yeni açıklamalar geliyor. Hazine ve Maliye Nebati, emeklilikte refah payı ile ilgili "7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu kapsamda maaşlara nasıl bir etki edeceği merak edilmeye başlandı. Peki, kimler refah payı artışı alacak? Refah payı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilenler!