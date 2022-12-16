Evladı olan ailelere Aile Bakanlığı ödeme yapıyor! Öğrenciler başvuruyor paralar hesaplara yatıyor! 5.500 TL! Lise, üniversite 1,2,3,4 sınıflar...

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR?

Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.