Evladı okula giden ailelere sosyal yardım yapılıyor! E-Devlet başvuruları az evvel aktif edildi! 1.259 TL hesaplara yatıyor! İlkokul, ortaokul...

Evladı okula giden ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödeme yapıyor. İhtiyaç sahibi herkese başvuru ekranı açık! E-devletten tek tıkla başvuru kabul ediliyor. 1.259 TL almak için sisteme giriş yapmak yeterli oluyor. Daha sonra başvuru yapıp istenen bilgileri girerek başvurunuzu onaya gönderebilirsiniz. İlkokul, ortaokul, liseye giden öğrenciler için aileler para alıyor. Çocukların ihtiyaçları için her ay düzenli yapılan ödemelerin Ekim ayı taksitleri yatırıldı. İşte başvuru detayları...