Evladı okula giden ailelere sosyal yardım yapılıyor! E-Devlet başvuruları az evvel aktif edildi! 1.259 TL hesaplara yatıyor! İlkokul, ortaokul...
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu e-Devlet üzerinden alınıyor. Evladı okula giden ailelere 1.259 TL SED ödemesi yapılıyor. Bu yıl SED'in yanı sıra çocuklu ailelere 650 TL'ye kadar harçlık, ihtiyaç sahiplerine ise 2.500 TL doğalgaz desteği verileceği duyuruldu. Bakan Yanık, 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL, 4 çocuğa 550 TL, 5 ve daha fazla çocuk için 650 TL para yardımı yapılacağını müjdeledi. Doğalgaz yardımı ise başvurusu onaylananların PTT kartına yatırılıyor. Peki başvuru nasıl, nereden yapılır? Kimler başvuru yapabilir? Şartlar neler? İşte detaylar...
Evladı okula giden ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödeme yapıyor. İhtiyaç sahibi herkese başvuru ekranı açık! E-devletten tek tıkla başvuru kabul ediliyor. 1.259 TL almak için sisteme giriş yapmak yeterli oluyor. Daha sonra başvuru yapıp istenen bilgileri girerek başvurunuzu onaya gönderebilirsiniz. İlkokul, ortaokul, liseye giden öğrenciler için aileler para alıyor. Çocukların ihtiyaçları için her ay düzenli yapılan ödemelerin Ekim ayı taksitleri yatırıldı. İşte başvuru detayları...
SED ÖDEMELERİ YATIRILDI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi olarak ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin lira yatırıldığını duyurdu.
SED'in çocukların temel gereksinmeleri ile eğitim giderlerinin karşılanması için ailelere verildiğini aktaran Yanık, bu hizmetle çocukların aileleri yanında hayata hazırlandıklarını ve aile bütünlüğünün sağlandığını kaydetti.
SED'in sadece maddi desteği kapsamadığını belirten Yanık, "Çocuklarımızın sosyal açıdan gelişimlerine de önem veriyoruz. SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleyerek onların sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, SED hizmetinden yaklaşık 150 bin çocuğun yararlandığını söyledi.
SED YARDIMLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
TC Kimlik Numarı beyanı
Dilekçe
Gerektiğinde alınacak olan sağlık raporu, öğrenci belgesi
Öte yandan İŞKUR ve meslek kurslarına başvuruda bulunulduğuna dair belge istenebilmektedir.