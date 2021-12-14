Eviniz olsa bu kadar kazanamazsınız! Her ay 7.121,10 TL 32 günlük vadeli mevduat getirisi! Yüksek hoş geldin faizli...
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), son aylarda arka arkaya faiz indirimlerine imza atarak bankaların kredi faizlerinde de değişikliğe gitmesine neden oldu. Birçok tüketici kredisinde faizleri düşüren bankalar, vadeli mevduat hesaplarında birikimlerini değerlendirmek isteyenler için ise avantajlı oranları sunmaya devam ediyor. 32 günlük en yüksek vadeli mevduat faizlerini sunan bankalar arasında rekabet kızışmaya başladı. Yüzde 17'ye varan faiz oranları ile avantajlı bir şekilde birikimlerinizi değerlendirmeye başlayabilirsiniz.
14.12.2021 16:33
- Son Güncelleme: 14.12.2021 16:33
Akbank Mobil veya internet şubelerinden hesap açma işlemlerini tamamlayacak tüm vatandaşların kısa süre içinde hesaplarına para aktarımında bulunarak avantajlı faiz oranlarından yararlanması sağlanacaktır.
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