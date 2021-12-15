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Haberler Ekonomi %80'ine kadar balon ödeme, %100'üne kadar finansmanla mortgage kredisi geldi! Peşinat ödemeden tamamına kredi imkanı!

%80'ine kadar balon ödeme, %100'üne kadar finansmanla mortgage kredisi geldi! Peşinat ödemeden tamamına kredi imkanı!

Peşinat ödemeden tamamına kredi imkanı! %80'ine kadar balon ödeme... Katılım bankacılığı sektöründe öne çıkan bankalardan Emlak Katılım, Yeni Evini Bekletmeyen Mortgage Finansmanı kapsamında, vatandaşların satın almak istedikleri evin %100'üne kadar kredi sağlıyor. Satın alınacak evin tamamına kredi veren bankalar arasında yerini almayı başaran Emlak Katılım, satın alınacak evin tamamı için kredi vererek vatandaşların artan konut fiyatları karşısında en iyi teklifler ile ev sahibi olmasını sağlamayı hedefleniyor.

takvim.com.tr
15.12.2021 09:05 - Son Güncelleme: 15.12.2021 09:05
%80’ine kadar balon ödeme, %100’üne kadar finansmanla mortgage kredisi geldi! Peşinat ödemeden tamamına kredi imkanı!

Balon Ödemeli Mortgage Kredisi

Emlak Katılım Bankası tarafından sunulan Yeni Evini Bekletmeye Mortgage ile satın alınacak yeni evin değerinin tamamı için kredi sağlanıyor.

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%80’ine kadar balon ödeme, %100’üne kadar finansmanla mortgage kredisi geldi! Peşinat ödemeden tamamına kredi imkanı!

Ancak bu finansman seçeneğinden en uygun koşullar ile yararlanmak isteyen vatandaşların kredi kapsamında belirlenen şartları taşıması istenmektedir.

%80’ine kadar balon ödeme, %100’üne kadar finansmanla mortgage kredisi geldi! Peşinat ödemeden tamamına kredi imkanı!

Mevcut evinin teminata alınması ve finansman vadesi kapsamında 12 – 18 ay arasında vade olan herhangi bir taksit için mevcut evin %80'ine kadar balon ödeme koyulma koşulu ile satın alınacak evin tamamı için %100'üne kadar finansman sağlanmaktadır.

%80’ine kadar balon ödeme, %100’üne kadar finansmanla mortgage kredisi geldi! Peşinat ödemeden tamamına kredi imkanı!

Söz konusu mevcut evin peşin satışında balon ödeme tutarının ise Emlak Katılım'a yatırılması halinde ipotek kaldırılmaktadır. Kredili satışlara ilişkin bakaya taahhüt edilen mevcut tutarın hesaba geçmesi ile ipotek kaldırılacaktır.

%80’ine kadar balon ödeme, %100’üne kadar finansmanla mortgage kredisi geldi! Peşinat ödemeden tamamına kredi imkanı!

Emlak Katılım'ın avantajlı mortgage ev kredisi seçeneklerinin dışında kentsel dönüşümden diğer pek çok seçeneğe kadar düşük oranlarla kredi destekleri sağlanmaktadır.

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