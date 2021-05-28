Evi olmayana 1150 TL kira desteği müjdesi! e-Devlet'ten başvurunuz hemen kabul oluyor! Yüz güldüren devlet desteği...
İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri hiç şüphesiz barınmadır. Kira ödemekte zorlanan, dar gelirli vatandaşlara özel devlet tarafından destek sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak isteyen kişiler e-Devlet tarafından işlemlerini halledebiliyorlar. Bu kapsamda, evi olmayan kirada oturan vatandaşlar için Aile Bakanlığı kira dayanağı ödemesi yapıyor. Bakanlık SYDV'ler aracılığıyla yapılan kira dayanağı ödemelerinde başvurular yazılı olarak yapılıyor. Peki, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımı desteğinden kimler faydalanabilir? İşte detaylar!
İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri hiç şüphesiz barınmadır. Kira ödemekte zorlanan, dar gelirli vatandaşlara özel devlet tarafından destek sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak isteyen kişiler e-Devlet tarafından işlemlerini halledebiliyorlar. Bu kapsamda, evi olmayan kirada oturan vatandaşlar için Aile Bakanlığı kira dayanağı ödemesi yapıyor. Bakanlık SYDV'ler aracılığıyla yapılan kira dayanağı ödemelerinde başvurular yazılı olarak yapılıyor. Peki, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımı desteğinden kimler faydalanabilir? İşte detaylar!
Kira yardım tutarları ise her il için değişiklik göstermektedir. Bu kira yardımları sadece ihtiyacı olan dar gelirli ailelere verilmektedir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli görülen konutların tahliye edilmesi sonrasında, ilgili binalarda yaşayanlar için de kira yardımları yapılmaktadır.
KİRA YARDIMI VEREN KURUMLAR
2021 yılında sosyal yardımlaşma adı altında kira yardımı veren devlet kurumları ve özel kurumların hangileri olduklarını tek tek sıraladık. Bakanlık veya devlet kurumlarının yanı sıra belediyeler veya belli şirketler, vakıflar ve kişiler de kira yardımı yapmaktadır. İşte kira yardımı veren kurumlar: