Evi olmayana 1150 TL kira desteği müjdesi! e-Devlet'ten başvurunuz hemen kabul oluyor! Yüz güldüren devlet desteği...

İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri hiç şüphesiz barınmadır. Kira ödemekte zorlanan, dar gelirli vatandaşlara özel devlet tarafından destek sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak isteyen kişiler e-Devlet tarafından işlemlerini halledebiliyorlar. Bu kapsamda, evi olmayan kirada oturan vatandaşlar için Aile Bakanlığı kira dayanağı ödemesi yapıyor. Bakanlık SYDV'ler aracılığıyla yapılan kira dayanağı ödemelerinde başvurular yazılı olarak yapılıyor. Peki, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımı desteğinden kimler faydalanabilir? İşte detaylar!