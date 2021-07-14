SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri müjde! Paralar bugünden itibaren hesaplara yatmaya başladı! Ve son dakika belli oldu!
Ve tek tek açıklandı! Paralar anında hesabınıza geçiyor! Bu anlamda milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatmaya başladı. Emekli maaşları birçok kişinin geçimi konusunda hayati önem taşıyor ve gelen zamlar merak ediliyor. 1.100 TL olan bayram ikramiyeleri Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerine 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı emeklilerine 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerine ise de 16 Temmuz'da ödenecek. Bakan Bilgin, "Bayram ikramiyeleri Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerimize 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek" dedi.
Emekli yurttaşlar bayram ikramiyeleri ile alakalı büyümeleri yakından takip ediyor. Paralar bugün hesaplara yatmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli ikramiyelerine ait yaptığı açıklamasında 13 Temmuz'da başlayacak olan ödemelerin 16 Temmuz'a kadar süreceğini belirtmişti. Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar, Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesinden de faydalanacak.
EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri
– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri