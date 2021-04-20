RAMAZAN İMSAKİYE
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Evden ek gelir sağlama fırsatı! Bu işlerle ayda 2.150 lira kazanabilirsiniz! İŞKUR'dan başvuru çok kolay

Koronavirüs salgınıyla birlikte evden yapılabilecek işler için rağbet arttı. Bu bağlamda pandemi döneminde evden çalışılacak işler sık sık araştırılıyor. Koronavirüs salgını sürecinde aile bütçesine belirli bir miktarda katkı sunmak isteyen vatandaşlar İŞKUR üzerinden evde yapılabilecek işleri merak ediyor. Evde paketleme işleri bu bağlamda ön planda yerini alırken günde belirli bir saat çalışılarak ayda yaklaşık 2.150 TL'ye yakın bir kazanç sağlayabilmektedir. İŞKUR güncel evden paketleme iş ilanlarını tek tek duyurdu. İşte güncel ilanlar...

20.04.2021 13:30 - Son Güncelleme: 20.04.2021 13:31
Evden ek gelir sağlama fırsatı! Bu işlerle ayda 2.150 lira kazanabilirsiniz! İŞKUR'dan başvuru çok kolay

Geçen yıldan bu yana salgınla birlikte pek çok şirket evden çalışma modelini uygulamaya başladı. Aynı zamanda evden ek gelir sağlayacak işlere talep arttı. Evden çalışma işleri arasında özellikle paketleme işleri ön planda yer alıyor. Aile bütçesine ek katkı sunmak isteyen binlerce kişi evden yapılabilecek işleri araştırıyor. Bu bağlamda İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar arasında evde paketleme işi ön plandaki yerini aldı. Ev hanımlarının dikkatini çeken bu ilanlara özellikle salgın döneminde yoğun ilgi gösteriliyor. Bu işi tercih edenler günde performansa göre ayda ortalama 2,150 lira kazanç elde edebiliyor. Kazancınız yaptığınız işe göre değişkenlik gösterebilmektedir.

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Evden ek gelir sağlama fırsatı! Bu işlerle ayda 2.150 lira kazanabilirsiniz! İŞKUR'dan başvuru çok kolay

EVDEN PAKETLEME İŞLERİ

Evde paketleme işleri pandemi sürecinde ön planda yerini aldı. Oturduğunuz yerden evden paketleme işiyle ek gelir elde edebilirsiniz. Bu işin kazancın değişiklik gösterebilmektedir. İşte İŞKUR güncel evden paketleme iş ilanları

EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE PAKETLEME İŞİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Evden ek gelir sağlama fırsatı! Bu işlerle ayda 2.150 lira kazanabilirsiniz! İŞKUR'dan başvuru çok kolay

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Evden ek gelir sağlama fırsatı! Bu işlerle ayda 2.150 lira kazanabilirsiniz! İŞKUR'dan başvuru çok kolay

İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak

Evden ek gelir sağlama fırsatı! Bu işlerle ayda 2.150 lira kazanabilirsiniz! İŞKUR'dan başvuru çok kolay

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.