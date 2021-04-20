Evden ek gelir sağlama fırsatı! Bu işlerle ayda 2.150 lira kazanabilirsiniz! İŞKUR'dan başvuru çok kolay

Geçen yıldan bu yana salgınla birlikte pek çok şirket evden çalışma modelini uygulamaya başladı. Aynı zamanda evden ek gelir sağlayacak işlere talep arttı. Evden çalışma işleri arasında özellikle paketleme işleri ön planda yer alıyor. Aile bütçesine ek katkı sunmak isteyen binlerce kişi evden yapılabilecek işleri araştırıyor. Bu bağlamda İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar arasında evde paketleme işi ön plandaki yerini aldı. Ev hanımlarının dikkatini çeken bu ilanlara özellikle salgın döneminde yoğun ilgi gösteriliyor. Bu işi tercih edenler günde performansa göre ayda ortalama 2,150 lira kazanç elde edebiliyor. Kazancınız yaptığınız işe göre değişkenlik gösterebilmektedir.