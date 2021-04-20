Evden ek gelir sağlama fırsatı! Bu işlerle ayda 2.150 lira kazanabilirsiniz! İŞKUR'dan başvuru çok kolay
Koronavirüs salgınıyla birlikte evden yapılabilecek işler için rağbet arttı. Bu bağlamda pandemi döneminde evden çalışılacak işler sık sık araştırılıyor. Koronavirüs salgını sürecinde aile bütçesine belirli bir miktarda katkı sunmak isteyen vatandaşlar İŞKUR üzerinden evde yapılabilecek işleri merak ediyor. Evde paketleme işleri bu bağlamda ön planda yerini alırken günde belirli bir saat çalışılarak ayda yaklaşık 2.150 TL'ye yakın bir kazanç sağlayabilmektedir. İŞKUR güncel evden paketleme iş ilanlarını tek tek duyurdu. İşte güncel ilanlar...
Geçen yıldan bu yana salgınla birlikte pek çok şirket evden çalışma modelini uygulamaya başladı. Aynı zamanda evden ek gelir sağlayacak işlere talep arttı. Evden çalışma işleri arasında özellikle paketleme işleri ön planda yer alıyor. Aile bütçesine ek katkı sunmak isteyen binlerce kişi evden yapılabilecek işleri araştırıyor. Bu bağlamda İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar arasında evde paketleme işi ön plandaki yerini aldı. Ev hanımlarının dikkatini çeken bu ilanlara özellikle salgın döneminde yoğun ilgi gösteriliyor. Bu işi tercih edenler günde performansa göre ayda ortalama 2,150 lira kazanç elde edebiliyor. Kazancınız yaptığınız işe göre değişkenlik gösterebilmektedir.
EVDEN PAKETLEME İŞLERİ
Evde paketleme işleri pandemi sürecinde ön planda yerini aldı. Oturduğunuz yerden evden paketleme işiyle ek gelir elde edebilirsiniz. Bu işin kazancın değişiklik gösterebilmektedir. İşte İŞKUR güncel evden paketleme iş ilanları
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İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.