3 maaş nakit avans alma imkanı doğacak! 36 taksite kadar ödenebilecek! SSK Bağ-Kur emeklisine 4.500 lira...
Emeklilerin yakından takip gelişmelerden birisi de nakit avans ödemesi. Bilindiği üzere 12, 24 ya da 36 taksitle avans alma imkanının verilip verilmeyeceği akıllarda yer almaya devam ediyor. Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş 2021 yılında pek çok kazanım elde etti. Bu bağlamda emekli vatandaşlar gelirlerini artıracak olan bazı taleplerde bulunuyor. Ayrıca sunulmasını istedikleri nakit desteği içeren talepleri var. Talebin hayata geçmesi durumunda, emekli vatandaş nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek.
Emeklilerin merak ettiği konulardan birisi de nakit avans ödemeleri hakkındaki son gelişmeler. Milyonlar yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşı belli olan emekliler iki bayram öncesi biner liradan toplamda 2 bin lira promosyon ödemesi alacak. Bir yandan ikramiyeyi bekleyen vatandaşlar aynı zamanda avans ve ek ödeme konusunda yapılan son açıklamaları da takip ediyor. Emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek. Böylece maaşlarından kesilecek toplu bir para alabilme imkanına sahip olacaklar.